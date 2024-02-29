En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Şubat 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Şubat son depremler listesi

arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.29 13:02:44 39.6847 30.8238 0.0 -.- 1.3 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2024.02.29 12:26:34 38.1628 32.5995 0.0 -.- 1.5 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2024.02.29 12:16:07 39.3837 33.4473 0.0 -.- 1.3 -.- BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel

2024.02.29 12:09:07 37.1757 37.2128 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.29 12:02:50 36.3652 33.7757 0.0 -.- 0.9 -.- CADIRLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.02.29 11:51:15 37.1302 34.4450 15.1 -.- 1.2 -.- ATLILAR-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2024.02.29 11:46:51 40.2322 39.9533 1.3 -.- 1.2 -.- TOMLACIK-(BAYBURT) İlksel

2024.02.29 10:21:18 36.0145 29.2337 17.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.29 09:51:38 40.3362 31.8405 6.5 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-KIBRISCIK (BOLU) İlksel

2024.02.29 09:47:19 39.3480 27.0330 15.9 -.- 1.3 -.- HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

2024.02.29 09:22:28 38.4263 38.7090 16.9 -.- 1.5 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2024.02.29 09:15:18 38.4912 38.6135 14.9 -.- 1.6 -.- DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2024.02.29 08:56:49 38.2957 37.7387 6.3 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.29 08:36:44 38.4017 37.8653 29.3 -.- 1.4 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.29 08:28:47 40.3328 43.3980 21.3 -.- 1.7 -.- VARLI-DIGOR (KARS) İlksel

2024.02.29 08:26:59 40.3227 43.1133 1.2 -.- 1.6 -.- SABANKOY-KAGIZMAN (KARS) REVIZE01 (2024.02.29 08:26:59)

2024.02.29 08:10:33 38.4613 37.3375 23.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.29 07:43:48 38.0700 38.5123 5.0 -.- 1.9 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.29 07:22:28 37.7557 35.6123 5.0 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.02.29 07:05:24 38.8613 37.3933 5.0 -.- 1.7 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.29 06:56:11 37.9568 36.7292 7.5 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.29 06:50:52 38.0255 36.6947 7.2 -.- 1.4 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.29 06:08:05 37.7408 36.1955 15.0 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.29 05:49:05 36.9392 28.2372 12.6 -.- 2.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.02.29 05:16:49 38.0835 36.6683 7.5 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.29 05:00:16 37.0302 35.8210 8.1 -.- 0.7 -.- CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.02.29 04:57:00 38.0853 25.2672 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.02.29 04:44:59 39.3685 28.2343 7.3 -.- 2.0 -.- KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2024.02.29 04:32:05 38.6340 37.3293 23.6 -.- 1.1 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.29 04:29:21 38.2533 38.2008 15.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.29 04:09:41 38.1688 37.3940 12.4 -.- 1.3 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.29 04:08:07 39.7430 26.0283 5.3 -.- 1.7 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.29 04:04:09 38.5728 39.8250 26.5 -.- 1.2 -.- BOZCANAK-PALU (ELAZIG) İlksel

2024.02.29 03:30:37 41.8140 34.4767 14.1 -.- 1.8 -.- FINDIKLI-AYANCIK (SINOP) İlksel

2024.02.29 03:28:44 38.1598 37.0135 5.0 -.- 1.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.29 03:21:14 38.8618 23.3437 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.02.29 03:14:48 38.1985 38.1628 5.5 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.29 03:00:13 37.6588 38.2707 5.0 -.- 1.0 -.- HACIHALIL-(ADIYAMAN) İlksel

2024.02.29 02:38:01 40.8990 31.6558 3.6 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.02.29 02:19:49 40.8493 31.1232 20.6 -.- 1.4 -.- MAMURE-(DUZCE) İlksel

2024.02.29 01:53:29 37.7935 36.1525 7.6 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.29 01:49:14 38.6697 25.3923 5.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.02.29 01:27:56 38.7292 24.8770 6.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.02.29 01:07:57 36.9873 28.9987 7.0 -.- 1.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.29 01:02:49 36.3523 36.0843 5.2 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel

2024.02.29 01:00:03 37.9503 27.5622 5.1 -.- 1.2 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.02.29 00:51:10 40.2998 27.0198 12.6 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.29 00:47:18 38.3370 37.8442 10.5 -.- 1.5 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.29 00:39:58 38.6920 37.4522 15.8 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.29 00:35:24 37.8445 38.0220 19.0 -.- 1.3 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.29 00:33:54 35.3362 26.3940 7.9 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.29 00:22:06 37.0757 28.8683 6.8 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.29 00:21:51 35.3957 25.7457 25.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

AFAD 29 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-29 13:05:15 38.14611 36.55889 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-29 12:39:51 39.66583 30.59 7.12 ML 1.5 Odunpazarı (Eskişehir)

2024-02-29 12:26:33 38.10444 32.71667 7.05 ML 1.5 Selçuklu (Konya)

2024-02-29 12:25:22 38.27667 38.15222 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-29 12:20:01 38.15306 38.07333 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-29 12:16:08 39.3275 33.36167 7.12 ML 1.2 Bala (Ankara)

2024-02-29 12:15:55 38.18417 38.025 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-29 12:13:11 37.36861 29.15139 7.0 ML 0.7 Tavas (Denizli)

2024-02-29 12:01:59 38.27639 29.14444 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)

2024-02-29 11:51:16 36.97611 34.71833 6.55 ML 1.1 Tarsus (Mersin)

2024-02-29 11:46:32 41.17222 40.80778 9.86 ML 1.4 Karadeniz - [01.64 km] Pazar (Rize)

2024-02-29 10:46:28 38.09139 38.42222 8.02 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-29 10:21:14 35.82528 29.08833 6.47 ML 1.7 Akdeniz - [54.12 km] Kaş (Antalya)

2024-02-29 09:58:54 37.8925 37.84889 7.0 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-02-29 09:51:37 40.13583 31.7775 6.68 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)

2024-02-29 09:47:20 39.41722 26.90056 13.32 ML 1.5 Gömeç (Balıkesir)

2024-02-29 09:22:21 38.17056 38.56611 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)

2024-02-29 09:15:16 38.26417 38.73778 8.85 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2024-02-29 08:56:48 38.21972 37.71972 5.06 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-29 08:36:43 38.3 38.21139 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-29 08:27:01 40.32611 43.2325 8.29 ML 1.8 Digor (Kars)

2024-02-29 08:10:34 38.36806 37.56889 7.1 ML 1.7 Darende (Malatya)

2024-02-29 08:08:32 40.3075 43.22917 7.0 ML 1.6 Digor (Kars)

2024-02-29 07:43:48 38.08694 38.47111 5.5 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)

2024-02-29 07:39:02 37.64306 35.83417 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)

2024-02-29 07:22:28 37.76861 35.64222 7.02 ML 2.4 Kozan (Adana)

2024-02-29 07:05:24 38.87667 37.36806 7.04 ML 1.9 Gürün (Sivas)

2024-02-29 06:56:09 38.00056 36.67528 6.97 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-29 06:50:52 38.00444 36.63639 7.08 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-29 05:49:05 36.94722 28.24056 9.58 ML 2.5 Marmaris (Muğla)

2024-02-29 05:16:49 38.06167 36.62583 6.97 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-29 04:57:03 38.27667 25.24889 6.82 ML 1.7 Ege Denizi - [87.87 km] Çeşme (İzmir)

2024-02-29 04:46:45 39.32361 29.10083 8.9 ML 1.3 Emet (Kütahya)

2024-02-29 04:44:59 39.38417 28.23583 7.02 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)

2024-02-29 04:32:05 38.31833 37.34028 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-29 04:29:21 38.27 38.22667 7.04 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-29 04:08:08 39.72722 26.09306 7.37 ML 1.6 Ege Denizi - [05.83 km] Ezine (Çanakkale)

2024-02-29 04:04:12 38.48639 39.60333 7.0 ML 1.3 Maden (Elazığ)

2024-02-29 03:30:37 42.17556 34.41778 10.53 ML 1.5 Karadeniz - [24.34 km] Ayancık (Sinop)

2024-02-29 03:28:44 38.13944 36.99694 6.43 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-02-29 03:14:48 38.17111 38.16833 6.99 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-29 02:38:01 40.89306 31.68556 10.96 ML 2.0 Merkez (Bolu)

2024-02-29 02:19:50 40.78861 31.09222 7.03 ML 1.3 Merkez (Düzce)

2024-02-29 01:53:30 37.80472 36.13111 7.09 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-02-29 01:49:15 38.71806 25.58611 6.63 ML 1.6 Ege Denizi - [70.80 km] Karaburun (İzmir)

2024-02-29 01:27:30 38.25333 38.05722 6.63 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-02-29 01:07:57 37.09361 28.87389 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-29 01:02:49 36.34556 36.13333 6.99 ML 1.6 Antakya (Hatay)

2024-02-29 00:51:10 40.29972 26.99722 7.35 ML 2.1 Lapseki (Çanakkale)

2024-02-29 00:47:18 38.27028 37.80722 6.76 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)

2024-02-29 00:39:57 38.79056 37.45306 6.96 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-02-29 00:38:46 36.90556 35.97917 7.0 ML 1.6 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.12 km] Ceyhan (Adana)

2024-02-29 00:35:25 37.95278 38.06167 6.93 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-29 00:22:07 37.07694 28.88778 7.0 ML 3.0 Köyceğiz (Muğla)