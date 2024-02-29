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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Şubat 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Şubat son depremler listesi

arih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.29 13:02:44  39.6847   30.8238        0.0      -.-  1.3  -.-   KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)                   İlksel

2024.02.29 12:26:34  38.1628   32.5995        0.0      -.-  1.5  -.-   CANDIR-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel

2024.02.29 12:16:07  39.3837   33.4473        0.0      -.-  1.3  -.-   BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR)                            İlksel

2024.02.29 12:09:07  37.1757   37.2128        0.0      -.-  1.6  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.02.29 12:02:50  36.3652   33.7757        0.0      -.-  0.9  -.-   CADIRLI-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel

2024.02.29 11:51:15  37.1302   34.4450       15.1      -.-  1.2  -.-   ATLILAR-TOROSLAR (MERSIN)                         İlksel

2024.02.29 11:46:51  40.2322   39.9533        1.3      -.-  1.2  -.-   TOMLACIK-(BAYBURT)                                İlksel

2024.02.29 10:21:18  36.0145   29.2337       17.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.29 09:51:38  40.3362   31.8405        6.5      -.-  2.1  -.-   SARIKAYA-KIBRISCIK (BOLU)                         İlksel

2024.02.29 09:47:19  39.3480   27.0330       15.9      -.-  1.3  -.-   HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR)                  İlksel

2024.02.29 09:22:28  38.4263   38.7090       16.9      -.-  1.5  -.-   KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.02.29 09:15:18  38.4912   38.6135       14.9      -.-  1.6  -.-   DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.02.29 08:56:49  38.2957   37.7387        6.3      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.29 08:36:44  38.4017   37.8653       29.3      -.-  1.4  -.-   SARIHACI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.02.29 08:28:47  40.3328   43.3980       21.3      -.-  1.7  -.-   VARLI-DIGOR (KARS)                                İlksel

2024.02.29 08:26:59  40.3227   43.1133        1.2      -.-  1.6  -.-   SABANKOY-KAGIZMAN (KARS)                          REVIZE01   (2024.02.29 08:26:59)

2024.02.29 08:10:33  38.4613   37.3375       23.6      -.-  1.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.29 07:43:48  38.0700   38.5123        5.0      -.-  1.9  -.-   YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.02.29 07:22:28  37.7557   35.6123        5.0      -.-  2.4  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.02.29 07:05:24  38.8613   37.3933        5.0      -.-  1.7  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.02.29 06:56:11  37.9568   36.7292        7.5      -.-  2.2  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.02.29 06:50:52  38.0255   36.6947        7.2      -.-  1.4  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.29 06:08:05  37.7408   36.1955       15.0      -.-  1.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.02.29 05:49:05  36.9392   28.2372       12.6      -.-  2.7  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.02.29 05:16:49  38.0835   36.6683        7.5      -.-  1.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.29 05:00:16  37.0302   35.8210        8.1      -.-  0.7  -.-   CEYHAN (ADANA)                                    İlksel

2024.02.29 04:57:00  38.0853   25.2672        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.02.29 04:44:59  39.3685   28.2343        7.3      -.-  2.0  -.-   KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2024.02.29 04:32:05  38.6340   37.3293       23.6      -.-  1.1  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.02.29 04:29:21  38.2533   38.2008       15.8      -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.02.29 04:09:41  38.1688   37.3940       12.4      -.-  1.3  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.29 04:08:07  39.7430   26.0283        5.3      -.-  1.7  -.-   ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       İlksel

2024.02.29 04:04:09  38.5728   39.8250       26.5      -.-  1.2  -.-   BOZCANAK-PALU (ELAZIG)                            İlksel

2024.02.29 03:30:37  41.8140   34.4767       14.1      -.-  1.8  -.-   FINDIKLI-AYANCIK (SINOP)                          İlksel

2024.02.29 03:28:44  38.1598   37.0135        5.0      -.-  1.3  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.29 03:21:14  38.8618   23.3437        5.0      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.02.29 03:14:48  38.1985   38.1628        5.5      -.-  1.7  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.02.29 03:00:13  37.6588   38.2707        5.0      -.-  1.0  -.-   HACIHALIL-(ADIYAMAN)                              İlksel

2024.02.29 02:38:01  40.8990   31.6558        3.6      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.02.29 02:19:49  40.8493   31.1232       20.6      -.-  1.4  -.-   MAMURE-(DUZCE)                                    İlksel

2024.02.29 01:53:29  37.7935   36.1525        7.6      -.-  1.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.02.29 01:49:14  38.6697   25.3923        5.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.02.29 01:27:56  38.7292   24.8770        6.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.02.29 01:07:57  36.9873   28.9987        7.0      -.-  1.7  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.02.29 01:02:49  36.3523   36.0843        5.2      -.-  1.5  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.02.29 01:00:03  37.9503   27.5622        5.1      -.-  1.2  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.02.29 00:51:10  40.2998   27.0198       12.6      -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.29 00:47:18  38.3370   37.8442       10.5      -.-  1.5  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.29 00:39:58  38.6920   37.4522       15.8      -.-  1.3  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.29 00:35:24  37.8445   38.0220       19.0      -.-  1.3  -.-   YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN)                           İlksel

2024.02.29 00:33:54  35.3362   26.3940        7.9      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.29 00:22:06  37.0757   28.8683        6.8      -.-  3.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.02.29 00:21:51  35.3957   25.7457       25.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

 AFAD 29 Şubat son depremler listesi

Tarih           Saat             Enlem                Boylam    Derinlik(Km)  Tip          Büyüklük             Yer        

2024-02-29 13:05:15       38.14611              36.55889              7.0          ML         1.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-29 12:39:51       39.66583              30.59     7.12       ML         1.5          Odunpazarı (Eskişehir) 

2024-02-29 12:26:33       38.10444              32.71667              7.05       ML         1.5          Selçuklu (Konya)            

2024-02-29 12:25:22       38.27667              38.15222              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-29 12:20:01       38.15306              38.07333              7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-29 12:16:08       39.3275                33.36167              7.12       ML         1.2          Bala (Ankara)   

2024-02-29 12:15:55       38.18417              38.025   7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-29 12:13:11       37.36861              29.15139              7.0          ML         0.7          Tavas (Denizli) 

2024-02-29 12:01:59       38.27639              29.14444              7.0          ML         1.1          Ulubey (Uşak) 

2024-02-29 11:51:16       36.97611              34.71833              6.55       ML         1.1          Tarsus (Mersin)              

2024-02-29 11:46:32       41.17222              40.80778              9.86       ML         1.4          Karadeniz - [01.64 km] Pazar (Rize)        

2024-02-29 10:46:28       38.09139              38.42222              8.02       ML         1.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-29 10:21:14       35.82528              29.08833              6.47       ML         1.7          Akdeniz - [54.12 km] Kaş (Antalya)        

2024-02-29 09:58:54       37.8925                37.84889              7.0          ML         1.5          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-29 09:51:37       40.13583              31.7775                6.68       ML         2.0          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-29 09:47:20       39.41722              26.90056              13.32     ML         1.5          Gömeç (Balıkesir)          

2024-02-29 09:22:21       38.17056              38.56611              7.0          ML         1.3          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-29 09:15:16       38.26417              38.73778              8.85       ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-02-29 08:56:48       38.21972              37.71972              5.06       ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-29 08:36:43       38.3       38.21139              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-29 08:27:01       40.32611              43.2325                8.29       ML         1.8          Digor (Kars)       

2024-02-29 08:10:34       38.36806              37.56889              7.1          ML         1.7          Darende (Malatya)        

2024-02-29 08:08:32       40.3075                43.22917              7.0          ML         1.6          Digor (Kars)       

2024-02-29 07:43:48       38.08694              38.47111              5.5          ML         1.7          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-29 07:39:02       37.64306              35.83417              7.0          ML         1.4          Kozan (Adana) 

2024-02-29 07:22:28       37.76861              35.64222              7.02       ML         2.4          Kozan (Adana) 

2024-02-29 07:05:24       38.87667              37.36806              7.04       ML         1.9          Gürün (Sivas)   

2024-02-29 06:56:09       38.00056              36.67528              6.97       ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-29 06:50:52       38.00444              36.63639              7.08       ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-29 05:49:05       36.94722              28.24056              9.58       ML         2.5          Marmaris (Muğla)          

2024-02-29 05:16:49       38.06167              36.62583              6.97       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-29 04:57:03       38.27667              25.24889              6.82       ML         1.7          Ege Denizi - [87.87 km] Çeşme (İzmir)  

2024-02-29 04:46:45       39.32361              29.10083              8.9          ML         1.3          Emet (Kütahya)              

2024-02-29 04:44:59       39.38417              28.23583              7.02       ML         2.0          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-02-29 04:32:05       38.31833              37.34028              7.0          ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-29 04:29:21       38.27     38.22667              7.04       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-29 04:08:08       39.72722              26.09306              7.37       ML         1.6          Ege Denizi - [05.83 km] Ezine (Çanakkale)               

2024-02-29 04:04:12       38.48639              39.60333              7.0          ML         1.3          Maden (Elazığ)

2024-02-29 03:30:37       42.17556              34.41778              10.53     ML         1.5          Karadeniz - [24.34 km] Ayancık (Sinop)

2024-02-29 03:28:44       38.13944              36.99694              6.43       ML         1.5          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-02-29 03:14:48       38.17111              38.16833              6.99       ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-29 02:38:01       40.89306              31.68556              10.96     ML         2.0          Merkez (Bolu) 

2024-02-29 02:19:50       40.78861              31.09222              7.03       ML         1.3          Merkez (Düzce)              

2024-02-29 01:53:30       37.80472              36.13111              7.09       ML         1.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-29 01:49:15       38.71806              25.58611              6.63       ML         1.6          Ege Denizi - [70.80 km] Karaburun (İzmir)               

2024-02-29 01:27:30       38.25333              38.05722              6.63       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-29 01:07:57       37.09361              28.87389              7.0          ML         1.5          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-29 01:02:49       36.34556              36.13333              6.99       ML         1.6          Antakya (Hatay)             

2024-02-29 00:51:10       40.29972              26.99722              7.35       ML         2.1          Lapseki (Çanakkale)      

2024-02-29 00:47:18       38.27028              37.80722              6.76       ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-29 00:39:57       38.79056              37.45306              6.96       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-02-29 00:38:46       36.90556              35.97917              7.0          ML         1.6          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.12 km] Ceyhan (Adana)             

2024-02-29 00:35:25       37.95278              38.06167              6.93       ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-29 00:22:07       37.07694              28.88778              7.0          ML         3.0          Köyceğiz (Muğla)