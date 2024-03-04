En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.04 11:26:00 38.3320 36.6440 1.3 -.- 4.7 4.7 BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 11:13:20 38.1167 37.0082 5.0 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 10:38:12 36.3288 34.0180 10.6 -.- 2.1 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.03.04 10:27:32 38.0995 27.3908 5.4 -.- 1.9 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.03.04 09:31:53 38.5148 38.0283 9.5 -.- 1.7 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.04 09:31:03 36.8760 28.7297 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.04 09:19:15 38.4323 37.6098 23.9 -.- 0.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.04 08:32:26 36.1010 36.1498 22.6 -.- 1.8 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2024.03.04 08:15:26 35.9325 29.3328 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.04 08:00:36 36.8632 28.7005 9.0 -.- 1.7 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:57:07 35.8630 29.3878 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.04 07:54:38 36.8572 28.6940 8.3 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:36:49 38.9217 37.6805 17.7 -.- 1.5 -.- BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.03.04 07:33:24 36.8820 28.6593 4.3 -.- 1.5 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:15:44 36.8292 28.6885 11.4 -.- 1.0 -.- OKCULAR-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:14:27 38.1638 37.7243 9.4 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 07:12:12 36.8867 28.6905 4.9 -.- 1.3 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:07:47 37.9772 27.1102 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.04 06:52:20 37.0132 29.7432 13.2 -.- 1.5 -.- YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.03.04 06:30:58 38.2398 38.2380 14.3 -.- 1.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.04 05:48:10 37.2513 36.0047 8.6 -.- 1.5 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.04 05:44:53 37.8773 36.6933 7.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 05:43:32 38.2600 37.2278 9.2 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 05:38:56 36.9535 29.6985 10.9 -.- 1.5 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 05:12:30 40.2963 27.0205 9.3 -.- 1.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.04 05:10:47 40.2977 27.0208 9.9 -.- 2.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.04 04:57:35 36.9552 29.7347 9.8 -.- 1.5 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 04:49:20 40.4070 28.8437 10.5 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.04 04:39:37 34.4225 24.7665 14.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.04 04:32:56 37.8478 36.1470 5.3 -.- 1.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.04 04:29:56 38.2873 42.6525 5.4 -.- 1.8 -.- KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.03.04 04:26:51 38.0420 37.3037 5.4 -.- 2.9 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 04:23:01 36.9767 29.7300 15.6 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 03:48:46 37.8662 36.1662 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.04 03:38:40 37.4068 36.3080 10.0 -.- 1.5 -.- AKCAKOYUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 03:27:50 37.0060 29.7398 15.7 -.- 1.0 -.- YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.03.04 03:25:41 38.0562 42.8962 3.2 -.- 2.0 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.03.04 03:12:27 36.9795 29.7537 12.2 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 02:56:54 37.1773 36.4485 8.6 -.- 0.9 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.04 02:55:51 37.8435 36.1967 8.8 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.04 02:48:44 38.1940 38.3543 2.8 -.- 2.6 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.04 02:34:58 37.6168 35.8153 2.0 -.- 1.1 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.04 02:33:48 36.9560 29.7388 10.9 -.- 2.0 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 02:33:37 38.0943 37.7517 11.2 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.04 02:30:27 36.9790 29.6872 11.8 -.- 1.4 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 02:26:45 36.9680 29.7552 12.8 -.- 2.5 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 02:23:57 36.9655 29.7487 15.3 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 02:15:11 36.9545 29.7322 19.4 -.- 1.3 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 02:12:25 36.8910 29.7440 28.7 -.- 0.9 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 02:09:45 36.9513 29.7367 9.5 -.- 1.7 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 02:07:03 38.4080 37.3533 6.0 -.- 1.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 02:06:12 36.9895 29.7493 14.0 -.- 2.5 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 02:03:29 38.3197 37.8350 8.6 -.- 1.7 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.04 01:58:28 36.9698 29.7312 2.5 -.- 2.2 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 01:56:31 36.9790 29.7077 13.3 -.- 3.6 3.5 COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.04 01:51:14 36.9812 29.7407 14.0 -.- 3.8 3.6 KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 01:46:28 36.9960 29.7613 5.0 -.- 3.7 3.5 KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.03.04 01:45:42 38.4492 37.5167 6.3 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.04 01:25:36 37.4382 36.9688 1.9 -.- 1.6 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 01:15:00 38.5278 37.8308 22.9 -.- 0.9 -.- MOLLAUSAGI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.04 00:52:10 38.4148 37.3522 12.2 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 00:14:39 36.9900 28.2670 10.0 -.- 2.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
AFAD 4 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-04 11:26:04 38.20889 37.40806 7.0 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 11:13:20 38.10611 36.98806 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-04 10:48:19 39.46778 28.14861 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-03-04 10:38:13 36.39667 33.95639 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin)
2024-03-04 10:27:33 38.05944 27.42667 7.0 ML 1.6 Torbalı (İzmir)
2024-03-04 10:05:05 39.18917 34.1475 7.09 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-03-04 10:00:12 38.39389 37.33806 6.83 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 09:58:35 40.32444 43.25444 8.47 ML 1.2 Digor (Kars)
2024-03-04 09:31:53 38.55694 38.00667 7.37 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2024-03-04 09:31:03 36.85417 28.69167 6.01 ML 1.6 Ortaca (Muğla)
2024-03-04 09:26:20 37.13833 36.44306 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye)
2024-03-04 09:19:10 38.26 37.80944 11.05 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-03-04 08:32:27 36.11556 36.27944 6.7 ML 2.2 Altınözü (Hatay)
2024-03-04 08:15:25 35.85778 29.32694 7.13 ML 1.7 Akdeniz - [45.92 km] Kaş (Antalya)
2024-03-04 08:10:09 38.80667 37.89028 13.49 ML 1.8 Hekimhan (Malatya)
2024-03-04 08:00:37 36.87583 28.68833 7.0 ML 1.4 Ortaca (Muğla)
2024-03-04 07:54:38 36.86944 28.69389 5.71 ML 1.3 Ortaca (Muğla)
2024-03-04 07:48:35 39.8825 29.21944 6.96 ML 1.4 Keles (Bursa)
2024-03-04 07:33:24 36.85528 28.68667 6.29 ML 1.3 Ortaca (Muğla)
2024-03-04 07:14:33 38.8425 37.42222 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-03-04 07:11:16 38.22694 38.12417 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-04 07:07:48 37.97556 27.10583 8.23 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.86 km] Menderes (İzmir)
2024-03-04 06:52:21 36.9925 29.7225 7.0 ML 1.5 Çavdır (Burdur)
2024-03-04 06:43:37 39.05472 29.63389 10.08 ML 0.9 Gediz (Kütahya)
2024-03-04 06:30:58 38.255 38.28444 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-04 06:21:57 38.10472 38.48639 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-03-04 05:47:13 38.115 38.24222 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-04 05:44:54 37.79389 36.52722 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-04 05:43:32 38.25583 37.24417 7.12 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 05:38:56 36.97361 29.75667 7.0 ML 1.5 Çavdır (Burdur)
2024-03-04 05:10:47 40.29056 26.98917 10.34 ML 1.8 Lapseki (Çanakkale)
2024-03-04 05:03:58 38.24167 38.09 7.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-04 04:57:34 36.99083 29.81944 7.0 ML 1.5 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 04:49:20 40.42167 28.81694 7.69 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.92 km] Mudanya (Bursa)
2024-03-04 04:46:02 38.31139 38.25111 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-04 04:39:29 41.15389 34.18917 6.99 ML 1.3 Tosya (Kastamonu)
2024-03-04 04:32:56 37.85417 36.11667 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-03-04 04:29:56 38.32472 42.65278 6.94 ML 1.6 Tatvan (Bitlis)
2024-03-04 04:26:50 38.07639 37.2925 6.92 ML 3.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-04 03:48:47 37.84639 36.20083 6.85 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-03-04 03:48:07 37.16722 36.43917 7.03 ML 1.5 Merkez (Osmaniye)
2024-03-04 03:38:51 37.505 37.20778 7.39 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-04 03:25:42 38.05056 42.95556 6.97 ML 1.6 Çatak (Van)
2024-03-04 03:12:28 36.91667 29.79 9.24 ML 1.7 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 02:26:46 36.96806 29.79194 7.17 ML 2.5 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 02:23:57 36.98361 29.81778 7.23 ML 2.0 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 02:23:44 40.57444 37.07222 6.77 ML 1.4 Başçiftlik (Tokat)
2024-03-04 02:15:11 36.9125 29.84306 7.09 ML 1.3 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 02:09:45 36.94944 29.85111 7.07 ML 1.6 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 02:06:12 36.96778 29.83278 7.07 ML 2.5 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 02:05:29 38.10028 38.20194 6.95 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-04 02:03:29 38.31028 37.78861 10.46 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-03-04 01:56:31 36.96306 29.7575 7.02 ML 3.3 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 01:51:15 36.96694 29.78111 7.0 ML 3.7 Korkuteli (Antalya)
2024-03-04 01:46:29 36.98556 29.7575 6.96 ML 3.5 Çavdır (Burdur)
2024-03-04 01:45:40 38.37083 37.44417 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 01:25:37 37.45889 36.86972 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-04 00:54:03 38.25139 38.14417 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-04 00:52:12 38.4425 37.30139 7.25 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 00:37:46 40.91361 34.55472 8.41 ML 0.8 İskilip (Çorum)
2024-03-04 00:24:16 37.89194 36.16306 8.45 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-03-04 00:14:39 36.99111 28.27806 6.96 ML 1.7 Marmaris (Muğla)
2024-03-04 00:10:38 38.32639 38.69278 11.07 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-03-04 00:08:56 38.21306 37.54222 7.37 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)