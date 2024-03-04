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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Mart tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.04 11:26:00  38.3320   36.6440        1.3      -.-  4.7  4.7   BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.04 11:13:20  38.1167   37.0082        5.0      -.-  2.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.04 10:38:12  36.3288   34.0180       10.6      -.-  2.1  -.-   KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel

2024.03.04 10:27:32  38.0995   27.3908        5.4      -.-  1.9  -.-   SAGLIK-TORBALI (IZMIR)                            İlksel

2024.03.04 09:31:53  38.5148   38.0283        9.5      -.-  1.7  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel

2024.03.04 09:31:03  36.8760   28.7297        5.0      -.-  1.6  -.-   KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel

2024.03.04 09:19:15  38.4323   37.6098       23.9      -.-  0.8  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.03.04 08:32:26  36.1010   36.1498       22.6      -.-  1.8  -.-   YUKARIOKCULAR-(HATAY)                             İlksel

2024.03.04 08:15:26  35.9325   29.3328        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.04 08:00:36  36.8632   28.7005        9.0      -.-  1.7  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 07:57:07  35.8630   29.3878       14.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.04 07:54:38  36.8572   28.6940        8.3      -.-  1.4  -.-   ESKIKOY-ORTACA (MUGLA)                            İlksel

2024.03.04 07:36:49  38.9217   37.6805       17.7      -.-  1.5  -.-   BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA)                    İlksel

2024.03.04 07:33:24  36.8820   28.6593        4.3      -.-  1.5  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 07:15:44  36.8292   28.6885       11.4      -.-  1.0  -.-   OKCULAR-ORTACA (MUGLA)                            İlksel

2024.03.04 07:14:27  38.1638   37.7243        9.4      -.-  1.5  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.03.04 07:12:12  36.8867   28.6905        4.9      -.-  1.3  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 07:07:47  37.9772   27.1102        4.7      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.04 06:52:20  37.0132   29.7432       13.2      -.-  1.5  -.-   YAZIR-CAVDIR (BURDUR)                             İlksel

2024.03.04 06:30:58  38.2398   38.2380       14.3      -.-  1.9  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.03.04 05:48:10  37.2513   36.0047        8.6      -.-  1.5  -.-   TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE)                        İlksel

2024.03.04 05:44:53  37.8773   36.6933        7.2      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.03.04 05:43:32  38.2600   37.2278        9.2      -.-  1.6  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.04 05:38:56  36.9535   29.6985       10.9      -.-  1.5  -.-   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 05:12:30  40.2963   27.0205        9.3      -.-  1.8  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.04 05:10:47  40.2977   27.0208        9.9      -.-  2.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.04 04:57:35  36.9552   29.7347        9.8      -.-  1.5  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 04:49:20  40.4070   28.8437       10.5      -.-  1.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.04 04:39:37  34.4225   24.7665       14.4      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.03.04 04:32:56  37.8478   36.1470        5.3      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.03.04 04:29:56  38.2873   42.6525        5.4      -.-  1.8  -.-   KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.03.04 04:26:51  38.0420   37.3037        5.4      -.-  2.9  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.03.04 04:23:01  36.9767   29.7300       15.6      -.-  1.6  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 03:48:46  37.8662   36.1662        5.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.03.04 03:38:40  37.4068   36.3080       10.0      -.-  1.5  -.-   AKCAKOYUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.04 03:27:50  37.0060   29.7398       15.7      -.-  1.0  -.-   YAZIR-CAVDIR (BURDUR)                             İlksel

2024.03.04 03:25:41  38.0562   42.8962        3.2      -.-  2.0  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                        İlksel

2024.03.04 03:12:27  36.9795   29.7537       12.2      -.-  1.9  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 02:56:54  37.1773   36.4485        8.6      -.-  0.9  -.-   KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE)                     İlksel

2024.03.04 02:55:51  37.8435   36.1967        8.8      -.-  1.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.03.04 02:48:44  38.1940   38.3543        2.8      -.-  2.6  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.03.04 02:34:58  37.6168   35.8153        2.0      -.-  1.1  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.03.04 02:33:48  36.9560   29.7388       10.9      -.-  2.0  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 02:33:37  38.0943   37.7517       11.2      -.-  1.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.04 02:30:27  36.9790   29.6872       11.8      -.-  1.4  -.-   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 02:26:45  36.9680   29.7552       12.8      -.-  2.5  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 02:23:57  36.9655   29.7487       15.3      -.-  2.0  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 02:15:11  36.9545   29.7322       19.4      -.-  1.3  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 02:12:25  36.8910   29.7440       28.7      -.-  0.9  -.-   KAYABASI-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 02:09:45  36.9513   29.7367        9.5      -.-  1.7  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 02:07:03  38.4080   37.3533        6.0      -.-  1.0  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.04 02:06:12  36.9895   29.7493       14.0      -.-  2.5  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 02:03:29  38.3197   37.8350        8.6      -.-  1.7  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.04 01:58:28  36.9698   29.7312        2.5      -.-  2.2  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 01:56:31  36.9790   29.7077       13.3      -.-  3.6  3.5   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.04 01:51:14  36.9812   29.7407       14.0      -.-  3.8  3.6   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 01:46:28  36.9960   29.7613        5.0      -.-  3.7  3.5   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.03.04 01:45:42  38.4492   37.5167        6.3      -.-  1.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.04 01:25:36  37.4382   36.9688        1.9      -.-  1.6  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.04 01:15:00  38.5278   37.8308       22.9      -.-  0.9  -.-   MOLLAUSAGI-DARENDE (MALATYA)                      İlksel

2024.03.04 00:52:10  38.4148   37.3522       12.2      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.04 00:14:39  36.9900   28.2670       10.0      -.-  2.0  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

 AFAD 4 Mart son depremler listesi

Tarih        Saat                   Enlem                  Boylam     Derinlik(Km)    Tip  Büyüklük     Yer        

2024-03-04 11:26:04       38.20889              37.40806              7.0          MW       4.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 11:13:20       38.10611              36.98806              15.63     ML         2.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 10:48:19       39.46778              28.14861              7.0          ML         1.5          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-03-04 10:38:13       36.39667              33.95639              12.91     ML         1.5          Silifke (Mersin)

2024-03-04 10:27:33       38.05944              27.42667              7.0          ML         1.6          Torbalı (İzmir)  

2024-03-04 10:05:05       39.18917              34.1475                7.09       ML         1.0          Merkez (Kırşehir)           

2024-03-04 10:00:12       38.39389              37.33806              6.83       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 09:58:35       40.32444              43.25444              8.47       ML         1.2          Digor (Kars)       

2024-03-04 09:31:53       38.55694              38.00667              7.37       ML         1.9          Yazıhan (Malatya)          

2024-03-04 09:31:03       36.85417              28.69167              6.01       ML         1.6          Ortaca (Muğla)

2024-03-04 09:26:20       37.13833              36.44306              7.0          ML         1.6          Merkez (Osmaniye)      

2024-03-04 09:19:10       38.26     37.80944              11.05     ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-04 08:32:27       36.11556              36.27944              6.7          ML         2.2          Altınözü (Hatay)             

2024-03-04 08:15:25       35.85778              29.32694              7.13       ML         1.7          Akdeniz - [45.92 km] Kaş (Antalya)        

2024-03-04 08:10:09       38.80667              37.89028              13.49     ML         1.8          Hekimhan (Malatya)     

2024-03-04 08:00:37       36.87583              28.68833              7.0          ML         1.4          Ortaca (Muğla)

2024-03-04 07:54:38       36.86944              28.69389              5.71       ML         1.3          Ortaca (Muğla)

2024-03-04 07:48:35       39.8825                29.21944              6.96       ML         1.4          Keles (Bursa)    

2024-03-04 07:33:24       36.85528              28.68667              6.29       ML         1.3          Ortaca (Muğla)

2024-03-04 07:14:33       38.8425                37.42222              7.0          ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-03-04 07:11:16       38.22694              38.12417              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-04 07:07:48       37.97556              27.10583              8.23       ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.86 km] Menderes (İzmir)          

2024-03-04 06:52:21       36.9925                29.7225                7.0          ML         1.5          Çavdır (Burdur)               

2024-03-04 06:43:37       39.05472              29.63389              10.08     ML         0.9          Gediz (Kütahya)             

2024-03-04 06:30:58       38.255   38.28444              7.0          ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-04 06:21:57       38.10472              38.48639              7.0          ML         1.4          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-04 05:47:13       38.115   38.24222              7.0          ML         1.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-04 05:44:54       37.79389              36.52722              7.0          ML         1.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-04 05:43:32       38.25583              37.24417              7.12       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 05:38:56       36.97361              29.75667              7.0          ML         1.5          Çavdır (Burdur)               

2024-03-04 05:10:47       40.29056              26.98917              10.34     ML         1.8          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-04 05:03:58       38.24167              38.09     7.02       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-04 04:57:34       36.99083              29.81944              7.0          ML         1.5          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 04:49:20       40.42167              28.81694              7.69       ML         1.7          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.92 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-04 04:46:02       38.31139              38.25111              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-04 04:39:29       41.15389              34.18917              6.99       ML         1.3          Tosya (Kastamonu)       

2024-03-04 04:32:56       37.85417              36.11667              7.0          ML         1.6          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-04 04:29:56       38.32472              42.65278              6.94       ML         1.6          Tatvan (Bitlis)   

2024-03-04 04:26:50       38.07639              37.2925                6.92       ML         3.1          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 03:48:47       37.84639              36.20083              6.85       ML         1.8          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-04 03:48:07       37.16722              36.43917              7.03       ML         1.5          Merkez (Osmaniye)      

2024-03-04 03:38:51       37.505   37.20778              7.39       ML         1.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-04 03:25:42       38.05056              42.95556              6.97       ML         1.6          Çatak (Van)       

2024-03-04 03:12:28       36.91667              29.79     9.24       ML         1.7          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 02:26:46       36.96806              29.79194              7.17       ML         2.5          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 02:23:57       36.98361              29.81778              7.23       ML         2.0          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 02:23:44       40.57444              37.07222              6.77       ML         1.4          Başçiftlik (Tokat)             

2024-03-04 02:15:11       36.9125                29.84306              7.09       ML         1.3          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 02:09:45       36.94944              29.85111              7.07       ML         1.6          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 02:06:12       36.96778              29.83278              7.07       ML         2.5          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 02:05:29       38.10028              38.20194              6.95       ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-04 02:03:29       38.31028              37.78861              10.46     ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-04 01:56:31       36.96306              29.7575                7.02       ML         3.3          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 01:51:15       36.96694              29.78111              7.0          ML         3.7          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-04 01:46:29       36.98556              29.7575                6.96       ML         3.5          Çavdır (Burdur)               

2024-03-04 01:45:40       38.37083              37.44417              7.01       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 01:25:37       37.45889              36.86972              7.0          ML         1.7          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-03-04 00:54:03       38.25139              38.14417              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-04 00:52:12       38.4425                37.30139              7.25       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-04 00:37:46       40.91361              34.55472              8.41       ML         0.8          İskilip (Çorum) 

2024-03-04 00:24:16       37.89194              36.16306              8.45       ML         1.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-04 00:14:39       36.99111              28.27806              6.96       ML         1.7          Marmaris (Muğla)          

2024-03-04 00:10:38       38.32639              38.69278              11.07     ML         1.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-04 00:08:56       38.21306              37.54222              7.37       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)