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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Nisan tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.06 14:18:29  37.1663   33.3590        7.6      -.-  1.6  -.-   BARUTKAVURAN-(KARAMAN)                            İlksel

2024.04.06 14:09:03  37.8580   36.2063       15.5      -.-  2.1  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.04.06 13:36:52  38.3840   37.3957        7.0      -.-  2.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.06 12:59:50  38.1485   37.7910       28.1      -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.04.06 12:32:35  36.9320   28.6432        2.4      -.-  2.2  -.-   HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.04.06 11:32:39  39.7750   25.4942        7.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.06 11:15:02  38.2313   38.0953        2.2      -.-  3.1  3.0   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.04.06 11:12:08  39.8433   26.1443        5.6      -.-  2.0  -.-   KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE)                        İlksel

2024.04.06 10:57:42  38.1153   36.8235        9.5      -.-  2.2  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.06 10:38:07  38.7950   37.4862        6.6      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.06 10:09:25  37.6048   30.7242       15.9      -.-  1.6  -.-   ASAGIYUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR)                    İlksel

2024.04.06 09:32:21  39.1107   27.5872        5.0      -.-  2.0  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.04.06 09:22:41  38.0583   38.1678        7.8      -.-  2.1  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.04.06 09:05:31  38.6340   37.6463        2.0      -.-  1.6  -.-   AKBABA-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.04.06 08:43:33  34.7313   26.9420        2.2      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.06 08:42:13  38.8962   27.0965        8.4      -.-  1.4  -.-   BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR)                          İlksel

2024.04.06 07:51:21  37.3035   36.8930        5.3      -.-  1.5  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.06 07:00:40  40.7392   42.8573       25.2      -.-  1.3  -.-   DAVULKOY-(KARS)                                   İlksel

2024.04.06 06:54:41  37.3460   36.8705        5.0      -.-  1.6  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.06 06:34:42  38.1870   38.5468        5.0      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.04.06 06:26:50  37.2980   37.0088        5.5      -.-  1.5  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.04.06 05:54:44  35.9995   26.9575        9.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.06 05:25:01  37.9802   27.0608       14.9      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.06 05:13:56  38.7923   37.3235        6.2      -.-  1.8  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.04.06 05:09:39  38.3537   39.3993        5.0      -.-  2.9  -.-   YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG)                          İlksel

2024.04.06 04:55:12  35.9707   31.0010       13.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.06 04:17:08  40.8227   27.9080       14.5      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.04.06 04:07:19  38.9058   27.1342        9.0      -.-  2.3  -.-   BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR)                          İlksel

2024.04.06 03:51:26  38.5052   39.4077        5.0      -.-  1.6  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.04.06 03:39:37  38.4067   39.1105       21.1      -.-  1.6  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.04.06 03:22:09  38.0498   37.3220        4.4      -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.06 03:12:49  40.8413   42.8133        9.7      -.-  1.8  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel

2024.04.06 02:43:43  36.6065   36.0443        5.3      -.-  1.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.04.06 02:20:38  38.5757   39.5418        9.1      -.-  1.6  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.04.06 01:39:49  38.0008   36.2963        5.0      -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.06 01:28:14  38.0518   36.5248        1.7      -.-  3.1  3.1   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.06 01:21:22  38.5962   37.2568        8.3      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.06 00:48:35  35.8712   35.7760       28.4      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.06 00:37:01  39.4533   37.3002        5.0      -.-  2.5  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                              İlksel

2024.04.06 00:14:29  38.4253   41.8708        7.2      -.-  2.0  -.-   SEKILIYAZI-MUTKI (BITLIS)                         İlksel

2024.04.06 00:12:57  37.4547   36.4220       29.6      -.-  1.2  -.-   BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.06 00:05:13  38.2082   36.5123        5.3      -.-  1.4  -.-   KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.06 00:04:57  40.2687   26.1782       17.4      -.-  1.2  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         İlksel

AFAD 6 Nisan son depremler listesi

Tarih               Saat             Enlem                 Boylam     Derinlik(Km)   Tip          Büyüklük             Yer        

2024-04-06 12:59:53       38.15361              37.88639              7.16       ML         1.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-06 12:48:01       39.66778              29.45444              4.84       ML         1.6          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-04-06 12:32:35       36.92611              28.63389              7.06       ML         2.0          Köyceğiz (Muğla)

2024-04-06 12:11:05       41.40861              43.97389              7.31       ML         2.1          Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.83 km] Akyaka (Kars)   

2024-04-06 12:02:17       37.865   29.10167              10.4       ML         1.4          Pamukkale (Denizli)      

2024-04-06 11:32:40       39.76667              25.60278              18.09     ML         2.2          Ege Denizi - [39.96 km] Bozcaada (Çanakkale)               

2024-04-06 11:15:02       38.18028              38.06472              10.21     ML         3.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-06 11:12:07       39.77583              26.15694              6.21       ML         1.6          Ege Denizi - [01.97 km] Ezine (Çanakkale)               

2024-04-06 10:57:40       38.08861              36.85278              6.93       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-06 10:14:55       38.63778              43.49222              7.0          ML         1.4          Tuşba (Van)      

2024-04-06 10:09:24       37.47583              30.46722              11.9       ML         1.3          Bucak (Burdur)

2024-04-06 09:32:19       39.08056              27.55167              7.04       ML         1.7          Soma (Manisa)

2024-04-06 09:22:41       38.06722              38.31861              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-06 09:05:29       38.83111              37.4375                6.96       ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-04-06 08:43:29       34.4375                27.25417              6.32       ML         2.5          Akdeniz - [251.02 km] Datça (Muğla)    

2024-04-06 08:42:13       38.91556              27.09806              7.01       ML         1.3          Aliağa (İzmir)    

2024-04-06 08:23:08       37.99056              37.78389              12.73     ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-06 08:23:02       36.2425                29.32667              32.01     ML         1.7          Akdeniz - [03.68 km] Kaş (Antalya)        

2024-04-06 08:02:49       39.06667              44.14278              7.66       ML         1.3          Çaldıran (Van)  

2024-04-06 07:51:22       37.26     36.79583              10.98     ML         1.7          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-06 07:46:04       38.07528              38.39167              9.7          ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-06 07:06:15       37.99222              38.13889              7.0          ML         0.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-06 07:00:40       40.815   42.89083              7.02       ML         1.1          Merkez (Kars)  

2024-04-06 06:54:41       37.32     36.855   7.0          ML         1.6          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-06 06:34:44       38.12167              38.53528              9.24       ML         1.4          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-06 06:32:59       38.84167              38.99417              5.43       ML         1.2          Merkez (Elazığ)               

2024-04-06 06:26:50       37.30333              37.02444              12.56     ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-06 05:54:46       35.94361              27.15667              6.5          ML         1.7          Ege Denizi - [87.30 km] Datça (Muğla)  

2024-04-06 05:25:02       37.98306              27.15639              4.55       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.41 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-06 05:13:55       38.8075                37.33556              7.0          ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-04-06 05:09:40       38.32139              39.40722              7.0          ML         2.7          Çüngüş (Diyarbakır)      

2024-04-06 05:01:40       37.05194              28.89278              7.0          ML         1.1          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-06 04:55:15       35.95528              30.98472              35.94     ML         2.0          Akdeniz - [64.85 km] Kumluca (Antalya)               

2024-04-06 04:30:02       38.43583              37.51833              6.98       ML         1.0          Darende (Malatya)        

2024-04-06 04:17:07       40.81083              27.92389              6.97       ML         1.2          Marmara Denizi - [17.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-04-06 04:15:05       38.49056              39.37639              6.2          ML         1.0          Hazar Gölü - [04.55 km] Merkez (Elazığ)               

2024-04-06 04:07:19       38.90722              27.11222              11.44     ML         2.0          Aliağa (İzmir)    

2024-04-06 03:58:43       39.9375                39.70917              7.0          ML         1.2          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-04-06 03:51:27       38.48806              39.36972              7.0          ML         1.4          Hazar Gölü - [04.74 km] Merkez (Elazığ)               

2024-04-06 03:39:38       38.40528              39.09417              12.75     ML         1.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-06 03:37:06       38.10472              38.46222              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-06 03:22:10       38.05167              37.33167              7.0          ML         1.4          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-06 03:12:50       40.7525                42.77694              7.0          ML         1.6          Göle (Ardahan)               

2024-04-06 02:43:44       36.62667              36.08639              5.21       ML         1.8          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.28 km] Arsuz (Hatay)   

2024-04-06 02:20:38       38.54639              39.55889              7.0          ML         1.4          Maden (Elazığ)

2024-04-06 02:17:34       38.24417              38.18444              7.0          ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-06 02:09:11       38.01861              29.01222              7.0          ML         1.1          Pamukkale (Denizli)      

2024-04-06 01:52:45       38.08639              38.38167              7.0          ML         1.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-06 01:39:50       37.96389              36.32444              6.04       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-06 01:28:14       38.06278              36.48917              5.49       ML         3.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-06 01:11:30       38.10639              38.45444              7.0          ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-06 00:37:01       39.43333              37.35056              7.0          ML         2.5          Ulaş (Sivas)       

2024-04-06 00:36:20       38.44972              39.03611              15.21     ML         1.8          Merkez (Elazığ)               

2024-04-06 00:33:19       37.795   27.03861              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.60 km] Kuşadası (Aydın)

2024-04-06 00:14:29       38.40472              41.84139              7.04       ML         2.1          Mutki (Bitlis)     

2024-04-06 00:13:00       37.74139              36.14972              7.0          ML         1.3          Sumbas (Osmaniye)     

2024-04-06 00:04:58       40.36028              26.11917              7.0          ML         1.0          Ege Denizi - [18.04 km] Eceabat (Çanakkale)