En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.06 14:18:29 37.1663 33.3590 7.6 -.- 1.6 -.- BARUTKAVURAN-(KARAMAN) İlksel

2024.04.06 14:09:03 37.8580 36.2063 15.5 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.04.06 13:36:52 38.3840 37.3957 7.0 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 12:59:50 38.1485 37.7910 28.1 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.06 12:32:35 36.9320 28.6432 2.4 -.- 2.2 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.04.06 11:32:39 39.7750 25.4942 7.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.06 11:15:02 38.2313 38.0953 2.2 -.- 3.1 3.0 ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.06 11:12:08 39.8433 26.1443 5.6 -.- 2.0 -.- KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2024.04.06 10:57:42 38.1153 36.8235 9.5 -.- 2.2 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 10:38:07 38.7950 37.4862 6.6 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.06 10:09:25 37.6048 30.7242 15.9 -.- 1.6 -.- ASAGIYUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2024.04.06 09:32:21 39.1107 27.5872 5.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2024.04.06 09:22:41 38.0583 38.1678 7.8 -.- 2.1 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.06 09:05:31 38.6340 37.6463 2.0 -.- 1.6 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.06 08:43:33 34.7313 26.9420 2.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.06 08:42:13 38.8962 27.0965 8.4 -.- 1.4 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2024.04.06 07:51:21 37.3035 36.8930 5.3 -.- 1.5 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.06 07:00:40 40.7392 42.8573 25.2 -.- 1.3 -.- DAVULKOY-(KARS) İlksel

2024.04.06 06:54:41 37.3460 36.8705 5.0 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 06:34:42 38.1870 38.5468 5.0 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.04.06 06:26:50 37.2980 37.0088 5.5 -.- 1.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 05:54:44 35.9995 26.9575 9.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.06 05:25:01 37.9802 27.0608 14.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.06 05:13:56 38.7923 37.3235 6.2 -.- 1.8 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.06 05:09:39 38.3537 39.3993 5.0 -.- 2.9 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel

2024.04.06 04:55:12 35.9707 31.0010 13.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.06 04:17:08 40.8227 27.9080 14.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.04.06 04:07:19 38.9058 27.1342 9.0 -.- 2.3 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2024.04.06 03:51:26 38.5052 39.4077 5.0 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2024.04.06 03:39:37 38.4067 39.1105 21.1 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.04.06 03:22:09 38.0498 37.3220 4.4 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 03:12:49 40.8413 42.8133 9.7 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2024.04.06 02:43:43 36.6065 36.0443 5.3 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.06 02:20:38 38.5757 39.5418 9.1 -.- 1.6 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2024.04.06 01:39:49 38.0008 36.2963 5.0 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 01:28:14 38.0518 36.5248 1.7 -.- 3.1 3.1 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 01:21:22 38.5962 37.2568 8.3 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 00:48:35 35.8712 35.7760 28.4 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.06 00:37:01 39.4533 37.3002 5.0 -.- 2.5 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS) İlksel

2024.04.06 00:14:29 38.4253 41.8708 7.2 -.- 2.0 -.- SEKILIYAZI-MUTKI (BITLIS) İlksel

2024.04.06 00:12:57 37.4547 36.4220 29.6 -.- 1.2 -.- BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 00:05:13 38.2082 36.5123 5.3 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.06 00:04:57 40.2687 26.1782 17.4 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

AFAD 6 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-06 12:59:53 38.15361 37.88639 7.16 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-06 12:48:01 39.66778 29.45444 4.84 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)

2024-04-06 12:32:35 36.92611 28.63389 7.06 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-06 12:11:05 41.40861 43.97389 7.31 ML 2.1 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.83 km] Akyaka (Kars)

2024-04-06 12:02:17 37.865 29.10167 10.4 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)

2024-04-06 11:32:40 39.76667 25.60278 18.09 ML 2.2 Ege Denizi - [39.96 km] Bozcaada (Çanakkale)

2024-04-06 11:15:02 38.18028 38.06472 10.21 ML 3.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-06 11:12:07 39.77583 26.15694 6.21 ML 1.6 Ege Denizi - [01.97 km] Ezine (Çanakkale)

2024-04-06 10:57:40 38.08861 36.85278 6.93 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-06 10:14:55 38.63778 43.49222 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van)

2024-04-06 10:09:24 37.47583 30.46722 11.9 ML 1.3 Bucak (Burdur)

2024-04-06 09:32:19 39.08056 27.55167 7.04 ML 1.7 Soma (Manisa)

2024-04-06 09:22:41 38.06722 38.31861 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-06 09:05:29 38.83111 37.4375 6.96 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-04-06 08:43:29 34.4375 27.25417 6.32 ML 2.5 Akdeniz - [251.02 km] Datça (Muğla)

2024-04-06 08:42:13 38.91556 27.09806 7.01 ML 1.3 Aliağa (İzmir)

2024-04-06 08:23:08 37.99056 37.78389 12.73 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-06 08:23:02 36.2425 29.32667 32.01 ML 1.7 Akdeniz - [03.68 km] Kaş (Antalya)

2024-04-06 08:02:49 39.06667 44.14278 7.66 ML 1.3 Çaldıran (Van)

2024-04-06 07:51:22 37.26 36.79583 10.98 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-06 07:46:04 38.07528 38.39167 9.7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-06 07:06:15 37.99222 38.13889 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-06 07:00:40 40.815 42.89083 7.02 ML 1.1 Merkez (Kars)

2024-04-06 06:54:41 37.32 36.855 7.0 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-06 06:34:44 38.12167 38.53528 9.24 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)

2024-04-06 06:32:59 38.84167 38.99417 5.43 ML 1.2 Merkez (Elazığ)

2024-04-06 06:26:50 37.30333 37.02444 12.56 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-06 05:54:46 35.94361 27.15667 6.5 ML 1.7 Ege Denizi - [87.30 km] Datça (Muğla)

2024-04-06 05:25:02 37.98306 27.15639 4.55 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.41 km] Menderes (İzmir)

2024-04-06 05:13:55 38.8075 37.33556 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-04-06 05:09:40 38.32139 39.40722 7.0 ML 2.7 Çüngüş (Diyarbakır)

2024-04-06 05:01:40 37.05194 28.89278 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-06 04:55:15 35.95528 30.98472 35.94 ML 2.0 Akdeniz - [64.85 km] Kumluca (Antalya)

2024-04-06 04:30:02 38.43583 37.51833 6.98 ML 1.0 Darende (Malatya)

2024-04-06 04:17:07 40.81083 27.92389 6.97 ML 1.2 Marmara Denizi - [17.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2024-04-06 04:15:05 38.49056 39.37639 6.2 ML 1.0 Hazar Gölü - [04.55 km] Merkez (Elazığ)

2024-04-06 04:07:19 38.90722 27.11222 11.44 ML 2.0 Aliağa (İzmir)

2024-04-06 03:58:43 39.9375 39.70917 7.0 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane)

2024-04-06 03:51:27 38.48806 39.36972 7.0 ML 1.4 Hazar Gölü - [04.74 km] Merkez (Elazığ)

2024-04-06 03:39:38 38.40528 39.09417 12.75 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)

2024-04-06 03:37:06 38.10472 38.46222 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-04-06 03:22:10 38.05167 37.33167 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-06 03:12:50 40.7525 42.77694 7.0 ML 1.6 Göle (Ardahan)

2024-04-06 02:43:44 36.62667 36.08639 5.21 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.28 km] Arsuz (Hatay)

2024-04-06 02:20:38 38.54639 39.55889 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ)

2024-04-06 02:17:34 38.24417 38.18444 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-06 02:09:11 38.01861 29.01222 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)

2024-04-06 01:52:45 38.08639 38.38167 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-06 01:39:50 37.96389 36.32444 6.04 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-06 01:28:14 38.06278 36.48917 5.49 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-06 01:11:30 38.10639 38.45444 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-04-06 00:37:01 39.43333 37.35056 7.0 ML 2.5 Ulaş (Sivas)

2024-04-06 00:36:20 38.44972 39.03611 15.21 ML 1.8 Merkez (Elazığ)

2024-04-06 00:33:19 37.795 27.03861 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.60 km] Kuşadası (Aydın)

2024-04-06 00:14:29 38.40472 41.84139 7.04 ML 2.1 Mutki (Bitlis)

2024-04-06 00:13:00 37.74139 36.14972 7.0 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)

2024-04-06 00:04:58 40.36028 26.11917 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [18.04 km] Eceabat (Çanakkale)