  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mart 2024 son dakika depremler
Takip Et

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mart 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 23 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Mart tarihli son depremler listesi...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mart 2024 son dakika depremler
Takip Et

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.23 13:42:31  37.7118   35.3603        4.9      -.-  1.8  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)          İlksel            

2024.03.23 13:18:22  37.0843   28.3872        5.5      -.-  1.7  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.03.23 12:55:01  37.1497   27.9103        0.0      -.-  1.5  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.03.23 12:21:09  38.5858   39.3302       28.8      -.-  0.8  -.-   MOLLAKENDI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.03.23 12:13:40  38.0628   37.5432        7.2      -.-  2.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.23 11:54:48  37.3635   40.4712       19.0      -.-  1.6  -.-   URUNLU-MAZIDAGI (MARDIN)                          İlksel

2024.03.23 11:12:39  37.7372   37.4963        3.5      -.-  2.5  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.03.23 11:08:49  38.2317   38.2122        8.2      -.-  1.4  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.03.23 10:44:29  38.1142   36.9547        5.5      -.-  2.0  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.23 10:32:47  38.0237   37.0673        5.7      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.23 10:23:12  37.9633   28.0100       11.6      -.-  1.2  -.-   AKCAKOY-KOSK (AYDIN)                              İlksel

2024.03.23 10:02:21  38.1740   38.7508       16.3      -.-  2.1  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.03.23 09:16:56  36.5297   31.3662        9.6      -.-  2.1  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.03.23 07:56:52  35.2215   27.6393        4.9      -.-  4.1  4.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.23 07:50:40  35.0733   27.7752       15.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.23 07:39:07  38.0497   38.4977        8.3      -.-  1.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.03.23 07:33:11  38.1782   37.0160       26.5      -.-  1.3  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.23 07:14:13  37.0850   36.0640        8.9      -.-  2.7  -.-   MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)                       İlksel

2024.03.23 06:56:26  38.4467   37.4860        2.4      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.23 06:43:52  38.6677   26.6057        5.1      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.23 06:43:48  38.0513   36.4503        7.3      -.-  1.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.23 06:28:30  38.2500   37.7867        5.4      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.23 06:28:15  40.3078   26.1415       15.3      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.23 05:45:48  34.4650   24.0508       19.9      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.03.23 05:27:12  36.1992   35.9233        9.4      -.-  1.5  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.03.23 05:00:50  38.5070   40.3900        5.7      -.-  1.4  -.-   AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel

2024.03.23 04:55:10  37.1108   36.8485        2.8      -.-  1.2  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.03.23 04:47:44  39.0293   25.8682        7.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.03.23 04:24:53  37.6578   37.8650        4.3      -.-  1.3  -.-   OYRATLI-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel

2024.03.23 04:21:52  39.0452   25.9098        8.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.03.23 04:21:08  36.1338   28.2890       27.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.23 04:16:39  37.8270   36.6307       12.7      -.-  1.2  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.03.23 04:10:00  38.1428   36.6043       29.6      -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.23 04:03:58  38.3008   38.6212       25.7      -.-  1.4  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.03.23 03:39:53  40.7982   27.9445       17.0      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.03.23 03:32:11  37.3705   35.4538        4.9      -.-  1.5  -.-   BOZTAHTA-ALADAG (ADANA)                           İlksel

2024.03.23 03:27:15  37.6427   36.4697        4.9      -.-  1.0  -.-   EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.23 03:26:20  38.3798   37.4525        6.6      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.23 03:12:55  37.5095   37.1420        1.6      -.-  1.7  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.03.23 03:06:00  38.0750   36.6698        5.4      -.-  1.8  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.23 03:03:51  37.8663   27.7717       12.8      -.-  1.3  -.-   KIZILCAKOY-(AYDIN)                                İlksel

2024.03.23 03:02:20  38.4510   37.5817        7.8      -.-  1.3  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.03.23 02:49:21  38.3872   37.3440        4.6      -.-  1.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.23 02:37:29  38.0925   36.6168       14.1      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.23 02:08:38  38.4262   39.2625       10.4      -.-  1.3  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.03.23 01:26:45  37.7002   37.4478        5.4      -.-  2.0  -.-   BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.03.23 01:06:09  38.8095   37.4598        5.5      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.23 00:29:52  39.6062   28.8050        8.4      -.-  1.8  -.-   CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel

 AFAD 23 Mart son depremler listesi

    Tarih        Saat Enlem                Boylam       Derinlik(Km)  Tip  Büyüklük     Yer

2024-03-23 12:13:39       38.0225                37.50722              7.03       ML         2.3          Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-03-23 11:21:39       38.78861              43.41694              6.96       ML         1.5          Tuşba (Van)      

2024-03-23 11:12:40       37.71083              37.50944              6.64       ML         2.5          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-23 11:08:51       38.27139              38.16861              7.03       ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-23 10:44:29       38.13917              36.97083              7.07       ML         1.9          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-03-23 10:02:20       38.18111              38.70222              11.9       ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-03-23 09:16:56       36.56972              31.22     50.24     ML         1.7          Akdeniz - Antalya Körfezi - [28.21 km] Manavgat (Antalya)            

2024-03-23 07:56:51       35.19222              27.60889              15.92     MW       4.3          Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-23 07:50:46       35.50583              27.72306              9.41       ML         1.9          Akdeniz - [129.70 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-23 07:39:06       38.07917              38.45111              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-23 07:14:14       37.14083              36.06806              7.77       ML         2.4          Ceyhan (Adana)             

2024-03-23 06:56:26       38.39194              37.58583              7.0          ML         1.5          Darende (Malatya)        

2024-03-23 06:43:52       38.6425                26.60167              5.89       ML         1.1          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.51 km] Karaburun (İzmir)          

2024-03-23 05:27:13       36.18417              35.99194              7.0          ML         1.8          Samandağ (Hatay)         

2024-03-23 05:00:50       38.55472              40.38528              6.96       ML         1.5          Hani (Diyarbakır)            

2024-03-23 04:47:46       39.08972              25.87167              6.76       ML         1.5          Ege Denizi - [46.40 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-23 04:21:55       39.10861              25.90111              6.89       ML         1.2          Ege Denizi - [43.56 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-23 04:16:38       37.85444              36.61056              7.07       ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-23 04:03:59       38.28944              38.60222              10.19     ML         1.5          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-23 03:39:55       40.80667              27.85028              7.0          ML         1.4          Marmara Denizi - [19.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-03-23 03:32:11       37.35889              35.44528              11.13     ML         1.6          Aladağ (Adana)               

2024-03-23 03:12:56       37.53528              37.15139              7.0          ML         1.8          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-23 03:05:59       38.05972              36.62528              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-23 02:49:22       38.42944              37.29167              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-23 02:45:54       37.53417              37.17611              7.0          ML         0.9          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-23 02:37:30       38.07     36.55472              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-23 02:08:38       38.44222              39.22278              7.0          ML         1.5          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-23 01:26:45       37.67111              37.47722              7.0          ML         1.8          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-23 01:06:09       38.83583              37.44417              7.0          ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-03-23 00:29:52       39.66361              28.72583              6.98       ML         1.5          Dursunbey (Balıkesir)