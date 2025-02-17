Endoskopi sırasında bağırsağı delindi, hayatını kaybetti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü 47 yaşındaki Meral Kara Delen, 12 Şubat'ta endoskopi işlemi için ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti.

Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen’in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı. Ancak evli ve iki çocuk annesi olan Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Delen'in eşi Oğuzhan Delen, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Biraz önce ömrümün en ağır yenilgisini aldım. Eşim Meral Delen'i kaybettik" dedi. Meral Kara Delen’in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Delen'in ölümünün ardından doktorun, ailesine “Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi

Cenaze törenine, Delen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Meral Kara Delen, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

"Operasyon sonucunda komplikasyonlar gelişti"

Meral Kara Delen'in ölümüyle ilgili süreci anlatan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Meral Hanım, basit bir operasyon için hastanemize gidiyor. Operasyon sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün hastaneye yeniden başvurduğunda bu komplikasyonlar nedeniyle birtakım tıbbi sorunlar açığa çıkıyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor ancak bu süreç çok hızlı gerçekleşiyor. Yoğun bakımda geri döndürmek için her türlü müdahalede bulunuldu ancak maalesef sabaha karşı kendisini kaybettik" dedi.