Enerji Bakanlığı'ndaki eylemde 100 madenci gözaltına alındı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan 100 madenci gözaltına alındı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan madencilerin gözaltına alındığını duyurdu. Sendika, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haklarını almak için Bakanlık önünde eylem yapan madencilere müdahale edildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Hırsızlar dışarıda madenci içeride! 100 madenci gözaltına alındık, gözaltı sırasında basın darp edildi. Tüm kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz. Yeraltından geldik, hakkımız için geldik!" denildi.
Ne olmuştu?
Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ ETİ Gümüş bünyesinde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen maaşları ve geriye dönük özlük hakları için 18 Temmuz’da eylem başlattı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verilen sözleri hatırlattı. Sendika, “Temmuz bitti, ağustostayız. Hâlâ madenci insandan sayılmıyor, ücretleri ödenmiyor. Geliyoruz” diyerek Ankara yürüyüşünü başlattı.
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding’in uzlaşma zeminlerine uymadığını vurgulayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na müdahale çağrısında bulundu.
Madencilerin öne çıkan talepleri şöyle:
- Beş ila yedi aylık birikmiş maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesi.
- Geriye dönük özlük haklarının verilmesi ve ücretsiz izin kayıplarının giderilmesi.
- 16 Haziran’da imzalanan ödeme protokolüne uyulması.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın garantörlük sorumluluğunu yerine getirmesi.