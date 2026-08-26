Enerjiden savunmaya, çalışma hayatından nafakaya yeni düzenlemeler yolda

BESTİ KARALAR / ANKARA

Güçlü ve üretken ekonomi, sağlam demokrasi, kuşatıcı sivil bir anayasa, güven veren hukuk sistemi, etkin kamu yönetimi, nitelikli insan kaynağı, güçlü aile, yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm, yerli savunma sanayi, enerji güvenliği başlıkları AK Parti’nin 2027 yılında hayata geçireceği hedefleri arasında yer alıyor. Bunlar arasında hayata geçecek yasal düzenleme başlıkları Eylül ayında masaya yatırılacak. AK Parti kurmayları Ekim-Kasım 2026 ve 2027’nin ilk altı ayında Meclis’e gelecek yasal düzenlemelerin başlıklarını oluşturmak için Eylül ayının ortasında yoğun bir mesai yapacak. 13. Yargı Paketi’nden, ceza sisteminin değiştirilmesine, yerel yönetimler yasasından, çalışma hayatına kadar pek çok başlık masaya yatırılacak.

Bekleyen yasalar ele alınacak

1 Ekim’de Meclis’in açılması ile birlikte, 28. Dönem 5. Yasama yılı başlamış olacak. AK Parti, Meclis’te bekleyen Kızılay Kanunu ile Meclis tatile girmeden sunulan ancak görüşmeleri yapılmayan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi’ni, süre uzatımı gerektiren asker tezkereleri ile uluslararası sözleşmeleri Ekim ve Kasım ayında Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyor.

Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri başlayacak olan 2028 Bütçe Teklifi’nin Aralık ayında ise Genel Kurul’da görüşmeleri tamamlanacak. 13. Yargı Paketi’nin de Aralık ayında Genel Kurul’dan geçirilmesi hedefleniyor. 13. Yargı Paketi’nin 2026 yılının son kanun teklifi olması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafaka" ibaresini iptal etmesinin ardından, 13. Yargı Paketi ile Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka tarih olacak ve nafaka ödemelerinde yeni bir dönem başlayacak. AK Parti 2027 yılı ile birlikte yeni yasal düzenlemeleri Meclis’e getirmeye başlayacak. 2027’nin ilk yasal düzenlemesinin yargı sistemiyle ilgili olması bekleniyor. Ceza ve infaz sisteminde köklü değişiklikler planlayan iktidar, çalışmalara bu yıl başlayacak. Kapsamlı bir yasal düzenleme planlayan AK Parti hukukçu kurmayları başka ülkelerin ceza sistemlerini de araştıracak.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi

AK Parti’nin, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) adıyla üzerinde çalıştığı yeni bir model de Meclis’e gelecek yasal düzenlemeler arasında. AK Parti’nin yine önemli projeleri arasında yer alan, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik olarak hazırlanan proje, “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan, “Ne eğitimde, ne istihdamda” (NEET) diye tanımlanan “ev gençlerinin” istihdama kazandırılması ve eğitimlerine devam etmelerini amaçlayan projede yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.

Öte yandan, AK Parti Eylül ayının ortalarında Meclis gündemine gelecek yeni yasal düzenlemeler ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürütecek.