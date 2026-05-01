Enez Kaymakamı Merve Ayık trafik kazasında yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı’nda meydana geldi. Uzunköprü’den Keşan yönüne giden A.İ.A. yönetimindeki 06 AIK 60 plakalı otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki 22 LG 211 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Enez Kaymakamı Merve Ayık ve G.A.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü İ.T. ve yanındaki Z.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Taburcu edildi

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Uzunköprü Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ile Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Ayık'ı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumu iyi olan Kaymakam Ayık’ın evinde istirahat edeceği öğrenildi.