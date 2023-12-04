Enflasyon tepkisi: Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun belini kırmış oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98 oldu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı hakkında açıklama yaptı.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"TÜİK kendini aşmaya devam ediyor, yine bizi şaşırtmadı. Yıl sonu geldiği zaman enflasyon otomatik düşüyor. Hükümet ‘enflasyonun belini kıracağız’ dedi ama bu açıklanan enflasyonla asgari ücretlinin, emeklinin, memurun belini kırmış oldu. Yıl sonu yaklaştığında yani asgari ücretlinin, memurun zammı yaklaştığından enflasyon düşük çıkıyor. Hem artan fiyatlar hem yıl içindeki enflasyon memurun ve esnafın cebindeki parayı azaltıyor hem de açıklanan enflasyonla asgari ücretliler mağdur ediliyor. Hükümetin her yıl uygulamış olduğu taktiği bir kez daha görüyoruz.

Enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığını hükümet de biliyor. ENAG’a göre enflasyon yıllık yüzde 129, İTO’ya göre yıllık yüzde 174, ama TÜİK’e göre yüzde 61,98. Bu gerçekçi bir rakam değil, pazara, sokağa çıksınlar. TÜİK yetkilileri pazara çıktıklarında bunun gerçekçi olmadığını yalan olduğunu görecekler. Enflasyonun belini kıracaklardı asgari ücretlinin belini kırdılar.

Nisanda 7 bin 500 lira yapılan emekli maaşı dolar karşısında tam 3 bin 598 TL kaybetmiş durumda. Asgari ücret bin 421 TL kaybetmiş durumda. Hükümet önce bu kayıpları karşılamalı ona göre zam açıklamalı. Asgari ücretli, memur yokluğu yaşamaya devam edecek. Tamamen bir yalanla, kumpasla karşı karşıya ücretliler. Hükümet sokağın enflasyonuna göre değil TÜİK binalarında yapılan enflasyonla memura, asgari ücretliye, emekliye zam vermeye çalışıyor. Hem asgari ücretli hem emekli hem memur zaten yüksek olan enflasyon karşısında maaşları her gün erimekte hem de hem de açıklanan enflasyonla asgari ücretli mağdur edilmekte. Yazıklar olsun.”