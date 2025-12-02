Sahte engelli raporu vurgunu: SGK 800 usulsüz emekliliği iptal etti

Aydın merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, sağlıklı vatandaşlar adına sahte engelli raporu düzenleyerek erken emeklilik sağlayan “Joker Çetesi” çökertildi.

Soruşturma kapsamında, çete üyelerinin sağlam kişilerin yerine “joker” olarak adlandırdıkları kişileri hastanelerdeki sağlık kurulu muayenelerine soktuğu, bu yöntemle usulsüz engelli raporu alarak emeklilik haklarından yararlanmalarını sağladığı ortaya çıkarıldı.

800 kişinin aylığı iptal edildi

Bu kapsamda Aydın’da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emekli olduğu tespit edilen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından incelemeye alındı.

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan değerlendirmelerde, yüzde 40’ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği belirlenen yaklaşık 800 kişinin emeklilik hakları iptal edildi. Ayrıca bu kişilerin bugüne kadar aldıkları maaşların geri tahsili için süreç başlatıldı.

İki yılda 190 bin usulsüz kayıt tespit edildi

SGK’nın denetimlerinde 2023’te 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit edilmişti.

Denetimlerde özellikle “naylon şirketler” öne çıkmış ve usulsüzlük belirlenen kişilerin emekliliklerinin sonlandırılması ve yapılan ödemelerin yasal faiziyle geri alınması kararlaştırılmıştı.