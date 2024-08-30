  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Engin Altan Düzyatan, BM'de Türkiye'yi temsil edecek
Takip Et

Engin Altan Düzyatan, BM'de Türkiye'yi temsil edecek

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Engin Altan Düzyatan, BM'de Türkiye'yi temsil edecek
Takip Et

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İklim Değişikliği Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsil etmek için görevlendirildi.

Komite'de toplam 21 üye bulunuyor

Azerbaycan'daki COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek için ihtiyaç duyulan temel mekanizmalardan biri olarak COP29 Uluslararası Danışma Komitesi'ni (COP29 IAC) kurdu. Toplam 21 üyesi olan komitede, iklim faaliyetlerinin farklı yönlerine ilişkin konulara katkıda bulunabilecek isimler yer alıyor.

Odaklanma problemi yaşayan öğrenciler için umut olabilir: Yapay zekaOdaklanma problemi yaşayan öğrenciler için umut olabilir: Yapay zekaTeknoloji
Konkordato zincirleme etkiye yol açarken, işsizliği artırabilirKonkordato zincirleme etkiye yol açarken, işsizliği artırabilirEkonomi
Gündem
Reha Muhtar, yeniden entübe edildi
Reha Muhtar, yeniden entübe edildi
Bakan Fidan'dan, Rusya-Ukrayna savaşı için kritik uyarı! Nükleere dönebilir
Bakan Fidan'dan, Rusya-Ukrayna savaşı için kritik uyarı! Nükleere dönebilir
Aracılara kızdı, kamyon dolusu ejder meyvesini bedava dağıttı: Pazarda tanesi 5 Euro...
Aracılara kızdı, ejder meyvelerini bedava dağıttı: Pazarda tanesi 5 Euro...
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğu döven kişi tutuklandı
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğu döven kişi tutuklandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin açıklama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilruba'nın tahliyesine ilişkin açıklama
İstanbul’da teleferik seferleri durduruldu
İstanbul’da teleferik seferleri durduruldu