ENGİN POLAT KARDEŞİ KİM? Mahkemeden tahliye kararı çıktı! Engin Polat serveti ne kadar?

Engin Polat kardeşi kim? Engin Polat serveti ne kadar? soruları araştırılıyor. Lüks ve şatafatlı yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Polat çifti tahliye edildi. Haklarında kara para aklama suçlaması bulunan Polat çiftinin tahliyesi sevenleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Kullanıcılar ise Engin Polat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için konuyu araştırmaya başladı.

ENGİN POLAT KARDEŞİ KİM?

Engin Polat’ın bir tane kız kardeşi olduğu biliniyor. Kübra Uzun Engin Polat’ın kız kardeşidir. Annesi ise Şükran Polat’tır.

ENGİN POLAT SERVETİ NE KADAR?

Engin Polat serveti ne kadar bilinmiyor. Konuya ilişkin detaylar sürekli araştırılsa da resmi makamlar detaylı bir açıklama yayımlamadı. Fakat çiftin cezaevine girmeden önceki sosyal medya paylaşımlarındaki lüks yaşam göz önünde bulundurulursa ciddi bir servete sahip olduklarını anlamak çok da zor değil.

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

Heyet, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.