Engin Polat ve Dilan Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

5 yıl süre ile kayyum atanacak

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak. Bu işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Öte yandan elde edilen gelirden varsa önceden kalan borçlar ödenecek. Kalan para ise kamu bankalarına aktarılacak.

Hukukçuların beklentisi: Yargılama olmayacak

Ayrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında da bir değişikliği kapsıyor. Buna göre, hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak.

Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.