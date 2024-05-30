Engin Polat'a bir dava daha: 9 yıla kadar hapsi isteniyor

Dilan Polat ile eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı. Engin Polat hakkında bir dava daha açıldı.

Kanal D Ana Haber'in haberine göre; Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Yaklaşık 9 ay önce motosikletli saldırganlar tarafından saldırıya uğrayan Halil İbrahim Alkan, kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia ederek, "Bu suikasti onlar bana düzenlediler" dedi.

Alkan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede telefon görüşmesinin telefon numarası görünecek şekilde Polat'ın çalışanları tarafından kaydedildiği yer aldı.vEngin Polat'ın da bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarasının görünecek şekilde paylaştığı belirtildi.

Engin Polat'ın haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçlarından cezalandırılması ve 4 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.