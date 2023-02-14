Enkaz altında 212 saat yaşama tutunuş!

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

Karı koca 209'uncu saatte çıkarıldı

Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan karı koca hastaneye kaldırıldı.



Kahramanmaraş'ta Pınar Apartmanı'nın enkazından 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar ve 21 yaşındaki ağabeyi Baki Yeninar çıkarıldı.

Adıyaman'da da 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, depremin 198. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 26 yaşındaki Emine Akgül, depremin 201. saatinde enkazdan sağ kurtarıldı. Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda da üç kız kardeş olan 17 yaşında Şevval Zeynep, 15 yaşında Hayriye Zişan ve 12 yaşındaki Ecrin'e ulaşmak için koridor oluşturuldu.

Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın da, depremin 205. saatinde kurtarıldı. Akşam saatlerinde bir müjdeli haber de Adıyaman'dan geldi.

Depremin 207. saatinde Adıyaman'da bir mucize daha yaşandı. 12 yaşındaki Berat Yücel enkazdan kurtarılarak çıkarıldı.