Enkazda 150 bin dolar bulundu
Rus arama kurtarma ekibinin, Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar bulduğu bildirildi.
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Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Ekibin söz konusu parayı, çalışmaların yürütüldüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kapta bulduğu bildirildi.