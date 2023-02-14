  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Enkazda 150 bin dolar bulundu
Takip Et

Enkazda 150 bin dolar bulundu

Rus arama kurtarma ekibinin, Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar bulduğu bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Ekibin söz konusu parayı, çalışmaların yürütüldüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kapta bulduğu bildirildi.

Özbekistan'dan depremzedelere 170 tonluk yardımÖzbekistan'dan depremzedelere 170 tonluk yardımGündem

 