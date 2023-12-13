Ensarioğlu'ndan İYİ Parti'ye disiplin resti: Kimse benim savunmamı alamaz

Diyarbakır’da kayyum yönetimindeki büyükşehir belediyesi yapılacak yeni yola Şeyh Sait Bulvarı adını vereceğini duyurmuş, gazeteci Fatih Altaylı programında karara tepki göstererek, “Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yapıp daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını, bir rezilin adını bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?” demişti.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

Tartışma kısa sürede siyasetin de gündemi oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da tartışmaya sosyal medya hesabından katıldı.

Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” dedi.

Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu şöyle devam etti:

“Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.”

Ensarioğlu’nun paylaşımını alıntılayarak duyurdu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Mehmet Salim Ensarioğlu‘nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener’in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurdu.

Ensarioğlu’nun paylaşımını alıntılayan Zorlu bu sözleri kabul etmediklerini söyledi, “Ensarioğlu’nun İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz” dedi.

Kararı ciddiye almıyorum

10Haber’e konuşan Salim Ensarioğlu, “Bu kararı ciddiye almıyorum. Benim parti anlayışıma göre tüzüğe aykırı hareket edenler disipline sevk edilir. Medyada partiyi yıpratan, yolsuzlukla gündeme gelen kişiler cezalandırılır. Ben bir beyanat veriyorum. Şeyh Sait’in isminin bulvara verilmesine bu ülkenin cumhurbaşkanı da bir şey demiyor, vali de demiyor, mahkemeler de demiyor, hatta destekliyorlar. Kanunen bir suç yok, partinin tüzüğünde de böyle bir şey yok. Hâlâ neden disipline verildiğimi anlamadım. Benim için çok önemli değil. Benim siyaset hiçbir hatam olmadı. Türkiye’de bu konuda benden daha dikkatli olan da yoktur. Ben ciddiye almıyorum, daha gençler kendi kendilerine konuşuyorlar” diye konuştu.

Demokrasi diyen bir partide bunlar çok ayıp

Ensarioğlu, “Bir milletvekili kendi ilindeki bir bulvarla ilgili konuşamıyorsa demokrasi ve özgürlükten bahsetmek mümkün değil. ‘Demokrasi, özgürlük, adalet arıyorum’ diyen bir partide bunu yapmak çok ayıp bir şeydir” sözleriyle karara tepki gösterdi.

İYİ Parti’ye merkez sağ bir parti olduğu için katıldığını söyleyen Ensarioğlu, “Ben MHP’liye de saygılıyım, DEM Parti’liye de saygılıyım. Anayasa’nın emniyeti altında kurulan her partiye saygım var. Ben Kürdü, Türkü, Alevi’yi, Sünni’yi kardeş kabul ederim, Türkiye’nin zenginliği kabul ederim. Atatürk Cumhuriyetini de Türkiye’nin bir değeri kabul ederim. Bunlar üzerinden siyaset yapılmasına karşıyım” diye konuştu.

Kararın ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşmediğini belirten Ensarioğlu, “Ben İYİ Parti’ye buradaki arkadaşların ısrarı üzerine geldim. Meral Hanımla görüşmedim ama benim eski bakan arkadaşımdır” dedi.

Kimse benden savunma alamaz

Ensariooğlu, “Disiplin kuruluna savunma yapacak mısınız?” sorusuna “Ben kimseye savunma vermem, suç olmayan bir şeyin savunmasını nasıl vereyim? Kim benim savunmamı alabilir? Asla kimse benim savunmamı alamaz” diye yanıt verdi.

Salim Ensarioğlu İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda Ortadoğu Politikaları Başkanı olarak görev yaptı. Türk siyasetinin tecrübeli ismi Ensarioğlu 51-52 ve 54. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı. Salim Ensarioğlu 2018’de de İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayı olmuş, seçilememişti.

Salim Ensarioğlu hakkında başlatılan disiplin sürecinde devam ederken, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Ensarioğlu’nun sözlerine atıf niteliğinde dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti'de seçim sonrası başlayan yaprak dökümü sürüyor

İYİ Parti’den geçen aylarda Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmiş, AK Parti’ye katılmıştı.

Ankara Milletvekili Adnan Beker de partiden istifa etmiş, sonra yaptığı açıklamada seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini söylemişti.

Beker’in ardından Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır disipline sevk edilerek ihraç edildi. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da CHP ile işbirliği yapmama kararının ardından partisinin kuruluş amacı ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini açıkladı. Ensarioğlu da ihraç edilirse İYİ Parti’nin Meclis’te 39 sandalyesi kalmış olacak.

Bu isimlere ek olarak eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğini sonlandırdığını, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.