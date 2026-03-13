Entübe edilen İlber Ortaylı'nın hastalığı ne, neyi var, son durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Ortaylı'nın entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

İLBER ORTAYLI'NIN HASTALIĞI NE?

İlber Ortaylı, prostat ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonların yanı sıra kronik diyabet ve böbrek yetmezliği hastalıklarıyla mücadele ediyor.

İLBER ORTAYLI'NIN NEYİ VAR?

İlber Ortaylı, böbrek rahatsızlığı sebebiyle haftada üç gün diyaliz tedavisi alıyor ve bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla immün tedavisi görüyordu.

İLBER ORTAYLI'NIN SON DURUMU NASIL?

5 Mart'ta hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı ve 8 Mart pazar günü itibarıyla entübe edildi.

İLBER ORTAYLI KAÇ YAŞINDA?

1947 yılında dünyaya gelen İlber Ortaylı, 78 yaşında.

İLBER ORTAYLI NERELİ?

İlber Ortaylı, Avusturya'nın Bregenz şehrinde bir göçmen kampında doğmuş olup aslen Kırım Tatarı bir aileye mensup.

İLBER ORTAYLI EVLİ Mİ?

İlber Ortaylı, 1981 yılında Ayşe Özdolay ile evlendi ve bir kız çocuk sahibi oldu ancak çift 1999 yılında yollarını ayırdu.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 1947 yılında Avusturya’da doğmuş, Kırım Tatarı asıllı dünyaca ünlü bir Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık ile çalışmış ve Viyana Üniversitesi’nde de eğitim görmüştür.

Osmanlı tarihi, yerel yönetimler ve kamu yönetimi disiplinlerinde profesörlük unvanına sahip olan İlber Ortaylı, 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini yürütmüş ve birçok uluslararası üniversitede misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

İlber Ortaylı, akademik çalışmalarının yanı sıra çok sayıda dile olan hâkimiyeti, yazdığı popüler tarih kitapları ve televizyon programlarıyla tarih bilgisini topluma sevdiren en önemli kültürel figürlerden biri haline gelmiştir.