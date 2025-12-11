Enver Aysever neden gözaltına alındı? Enver Aysever kimdir, aslen nereli? soruları araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar günün erken saatinde ortaya çıkan gözaltı haberine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

ENVER AYSEVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı. Aysever'in, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajdaki "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" ifadelerine yönelik yorumlarının gözaltı işleminin gerekçesi yapıldığı iddia edildi.

Gözaltındaki Aysever ile Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görüşen avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu söyledi. Avukat, yayının sosyal medyada başı ve sonu kırpılarak servis edildiğini, bu yolla bir "algı" oluşturulduğunu öne sürdü.

Avukat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada artık maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda."

ENVER AYSEVER KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Enver Aysever, Türkiye’de gazetecilik, yazarlık ve televizyonculuk alanlarında tanınan bir isimdir. 1971 yılında İstanbul’da doğan Aysever, eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine gazetecilikle başlayan Aysever, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Toplumsal, kültürel ve siyasi konulardaki yorumlarıyla bilinen Aysever, aynı zamanda tiyatroya olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Aykırı Sorular adlı programıyla tanınan Aysever’in aslen Nereli olduğu da merak ediliyor. Enver Aysever’in kökleri Trabzon’a dayanmaktadır. Aysever bugün gözaltına alındı.