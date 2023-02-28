EPDK kararı Resmi Gazetede yayımlandı

ANKARA (EKONOMİ)



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun daha önce 18 Şubat günü resmi gazetede yayımlanan, OHAL bölgesinde yeni lisanssız elektrik üretim başvurusu alınması OHAL süresince durdurma kararında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, depremden doğrudan etkilenen yerleri besleyen trafo merkezleri için yeni başvuru alınmaması ve mevcut alınmış başvurularla ilgili komisyon toplantısının OHAL dönemi sonrasına ertelenmesi düzenlendi.