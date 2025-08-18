  1. Ekonomim
Epözdemir, Duman ve Birinci hakkında soruşturma talebi

Şanlıurfa Barosu, Rezan Epözdemir, Cem Duman ve Mücahit Birinci hakkında disiplin soruşturması başlatılması için müracaatta bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi
Epözdemir, Duman ve Birinci hakkında soruşturma talebi
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rezan Epözdemir, Cem Duman ve Mücahit Birinci hakkında disiplin soruşturması yapılması için mücacaatta bulunacağını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Rezan EPÖZDEMİR, Cem DUMAN ve Mücahit BİRİNCİ isimli avukatlar hakkında; ulusal medyada yer alan haberler ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan basın açıklamalarında yasa dışı yollarla gerek kendilerine gerekse üçüncü şahıslara menfaat temin ettikleri, yargılamalara hukuk dışı yollarla müdahale ettikleri iddia edilmektedir.

Avukatlık mesleğinin onuru ve itibarı açısından son derece vahim nitelikteki bu iddialar karşısında, adı geçen avukatlar hakkında bağlı bulundukları barolarca disiplin soruşturması yürütülmesi hususunda Şanlıurfa Barosu olarak müracaatta bulunulacak olup kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.

Altın varaklı odası ve arkasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla gündem olan, Avukat Cem Duman 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. 

