Epstein belgelerinde adı geçen İhlas Holding CEO'su Mücahit Ören'den açıklama

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Jeffrey Epstein belgelerinde yazışmaları olduğu görülen İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yayımlanan belgelerde Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu için 20 yıl hapis alan Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıkan Ören, e-postaları iş insanı Richard Branson ile tanışmak için gönderdiğini söyledi.

Ören, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, İngilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir.”