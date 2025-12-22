Epstein belgelerinde Türkiye iddiası: Kız çocukları istismar adasına götürüldü

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Adalet Bakanlığı’nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik bir fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’e ait dosyaların bir bölümünü kamuoyuna açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’den küçük kız çocukları istismar adasına götürüldü"

Çömez, paylaştığı belgelerde Türkiye’den bazı küçük kız çocuklarının da söz konusu istismar adasına götürüldüğüne dair iddiaların yer aldığını belirterek, konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

Türkiye’den reşit olmayan kızların taşındığı iddiası

Çömez'in paylaştığı belgede şu ifadeler kullanıyor: "… Bu lokasyonların herhangi birine seyahat ettiklerinde çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu geniş bir grupla birlikte cinsel istismar tekrarlanırdı. Sanık (Epstein) Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden, Asya’dan ve çok sayıda başka ülkeden, birçoğu İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları taşıdı.”