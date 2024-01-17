Epstein davasında adı geçen Türk kadın ABD'de mahkemeye başvurdu

Bir süre önce Jeffrey Epstein ile ilgili 2015 yılında hazırlanan iddianame üzerindeki gizlilik kararı kaldırılmış ve Epstein’in ilişkide olduğu kişilere dair bazı bilgiler kamuoyuna yansımıştı.

Davayla ilgili olarak Türk medyasında yer alan haberlerde, kendisinin dava dosyasında kod adıyla Jane Doe 102 adıyla geçen kişi olduğu iddia edilen Banu Küçükköylü, New York’ta mahkemeye başvurarak sözkonusu kişinin kendisi olmadığını gösteren bir mahkeme kararı çıkarttı.

Banu Küçükköylü, daha önce yaptığı açıklamada, kendisinin dava ile bir bağının olmadığını, iddianamelerde kod isimleriyle yer alan kişilerin kendisi olmadığını söylemişti.

"Kendisinin tehlike altında olduğuna mahkememiz ikna olmuştur"

New York Güney Mahkemesi tarafından alınan kararda, “Ulusal ve uluslararası basında ‘Banu Küçükköylü’ olarak tanımlanan bir kadının bu davada ‘Doe 102’ olduğunu iddia eden çeşitli makaleler yayımlanmıştır. Mahkemeye mühür altında sunulan materyaller, mahkemeyi Sayın Küçükköylü'nün, Doe 102 olmadığı konusunda ikna etmektedir. Sayın Küçükköylü, bu isnatların (kendisinin Doe 102 olduğu iddialarının) hayatını tehlikeye attığını ve korku içinde yaşamasına neden olduğunu bildirmiştir. Mahkeme de Sayın Küçükköylü'nün bu yalan haberlerden dolayı tehlike altında olduğuna ikna olmuştur. Mahkemenin umudu, yalan haberlere son verilmesidir” şeklinde ifadelere yer verildi.

"Haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağım"

VOA Türkçe’ye konuşan Banu Küçükköylü, Türkiye’de hakkında yalan haber yapan kurumlarla ilgili olarak da yasal başvurularda bulunacağını ve bu kararın ardından davalar açacağını söyledi.

Öte yandan yine medyaya yansıyan haberlerde, Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği öne sürülen Turabi Fırat isimli Türk vatandaşına da VOA Türkçe ulaştı.

Fırat da kendisinin Epstein'i tanımadığını, hiç bir zamanda biraraya gelmediğini söyledi. Fırat da hakkında çıkan yalan haberlerle ilgili olarak yasal yollara başvuracağını söyledi.