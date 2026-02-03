Epstein dosyaları sonrası Barış Akarsu hakkındaki 'suikast' iddialarına aileden cevap geldi

Son günlerde Jeffrey Epstein dosyaları etrafında yeniden alevlenen tartışmalar, sosyal medyada geçmişte yaşanan bazı olayların da tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar da yer aldı.

Kazanın “suikast” olabileceği düşünüldü

4 Temmuz 2007’de Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Akarsu’nun, “Kimdir O” adlı şarkısının yayımlanmasının hemen ardından yaşamını yitirmesi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından şüpheli bulunarak olayın bir “suikast” olabileceği yönünde yorumlandı. Herhangi bir somut dayanağı olmayan bu iddialar kısa sürede yayılırken, konu Akarsu’nun ailesine de ulaştı.

Tartışmalar üzerine Barış Akarsu’nun kuzeni, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamada, sanatçının ölümünün resmi kayıtlara geçmiş bir trafik kazası olduğu vurgulanırken, ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ve aileyi derinden üzdüğü ifade edildi.

Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Herkese merhaba. Rahmetli abime olan sevginiz ve gösterdiğiniz ilgi çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 sene önce gerçekleşen kaza ile ilgili olarak, spesifik durumlar yaratılmasına ya da sırf izlenme almak amacıyla konunun başka yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyiniz

Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatımızdan ayrıldı. Kazanın, “Kimdir o?!” parçası ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler."