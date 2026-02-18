Epstein dosyaları sonrası Türkiye bağlantılı iddialar TBMM gündeminde

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein davasına ait belgeler, Türkiye’de de siyasi tartışmaların odağına yerleşti. Epstein dosyalarında Türkiye ile ilgili bazı iddiaların bulunduğu yönündeki değerlendirmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine soru önergesi yoluyla taşındı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, 6 Şubat 2026’da TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, belgelerde geçen başlıklar ve Türkiye’de son dönemde yaşanan kayıp çocuk olaylarının birbiriyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğinin açıklığa kavuşmasını talep etti.

Yurtdışına yapılan para transferleriyle ilgili kuşkular da önergeye yansıdı

Milletvekili Taşçı, önergesinde Epstein’ın özel uçağı “Lolita Express”in daha önce dokuz kez Türkiye’ye geldiği ve bazı Türk çocuklarının bu uçakla yurtdışına çıkarıldığı, İncirlik Hava Üssü’nün kullanımına dair iddiaların kamuoyunda endişe oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca yurtdışına yapılan para transferleriyle ilgili kuşkular da önergeye yansıdı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından özellikle afet bölgelerinde gündeme gelen kayıp çocuk dosyaları ile Epstein belgelerinde adı geçtiği ileri sürülen bazı tanınmış Türk isimlere ilişkin söylentiler, kamuoyunda çocukların akıbeti konusunda soru işaretlerini artırdı.

Dışişleri’ne 15 günlük yanıt süresi

Taşçı’nın önergede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelttiği sorular arasında, “Epstein davasıyla bağlantılı olarak Türkiye’yi ilgilendiren iddialar hakkında Bakanlığınızca ABD makamlarından bilgi, belge, uçuş kaydı, banka hareketi gibi herhangi bir veri talebinde bulunulmuş mudur?” ifadesi de yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı’nın önergeye cevap vermesi için tanınan 15 günlük süre halen devam ediyor.