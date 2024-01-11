Epstein iddianamesindeki iki Türk kim?

Reşit olmayan genç kızlara cinsel istismarla suçlanan Epstein’in özel uçağıyla çocukları kendisine ait adaya taşıdığı iddia edilmişti. Mahkeme belgelerinde, Epstein’in özel uçağının pilotuna Türkiye’den de çocuk götürülüp götürülmediği sorusu konunun Türkiye’de de yoğun ilgi görmesine neden oldu.

Şu ana kadar bilindiği kadarıyla iddianamede iki Türk vatandaşının da ismi geçiyor. İddianamenin ek belgelerine göre, bu kişilerin Epstein’in uçağıyla seyahat eden kişiler arasında olduğu belirtiliyor. Belgelere göre bu kişilerin isimleri Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat.

Refia Banu Küçükköylü’nün o tarihlerde Amerika’da emlak danışmanlığı yaptığı biliniyor. Türkiye’de 1990’larda özel bir televizyonun güzellik yarışmasına katıldığı bilinen Banu Küçükköylü’nün ismi daha önce İngiliz medyasında Prens Andrew’la Epstein arasındaki ilişkiye dair haberlerde de yer almıştı. Küçükköylü’nün, Epstein’in uçağında, Andrew ve Epstein tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan Virginia Giuffre’yle birlikte seyahat ettiği öne sürülmüştü. İngiliz medyası, Epstein’ın cinsel istismar suçlarından Küçükköylü’nün bilgisi olup olmadığı konusunda bir bilginin olmadığını ifade etmişti.

Epstein’in özel uçağına binen bir diğer Türk vatandaşı Turabi Fırat’ın da o tarihlerde ABD’de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein’in uçağına bindiği tahmin ediliyor.

Kadın pilot susma hakkını kullandı

İddianameye göre, Epstein’in pilotu eski manken Nadya Marçinko yargıcın kendisine yönelttiği başka ülkelerden ve Türkiye’den de kız çocuklarının ABD’ye getirilip getirilmediği konusundaki soruyu da konuşmama hakkını kullandığını söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Kamuoyuyla paylaşılan mahkeme belgelerinde ismi açıklanmayan ve isimleri gizli tutulan kişiler de yer alıyor. Açıklanan iddianamenin aslında Epstein davasıyla ilgili çok da fazla yeni veya daha önceden bilinmeyen bilgiyi ortaya çıkarmadığı yorumları da yapılıyor.

Epstein 2019’da intihar etmişti

Jeffrey Epstein ilk olarak 2006 yılında Florida’da reşit olmayan kızlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girmek suçlamasından yargılanmıştı. Epstein o davada 13 ay hüküm giymişti.

Epstein hakkında Miami Herald gazetesinde yer alan iddialar neticesinde 2019 yılında yeniden dava açılmış ve Epstein bir kez daha tutuklanmıştı. Epstein Manhattan’da kaldığı hapishane hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etmişti.

Epstein’in ortağı Maxwell 20 yıl hapis cezası almıştı

Jeffrey Epstein’in arkadaşı ve ortağı olan Ghislaine Maxwell hali hazırda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda.

Yeni açıklanan belgeler Epstein’in mağdurlardan Virginia Giuffre’nin Maxwell hakkında 2015 yılında açtığı ve 2017 yılında karara bağlanan davayla ilişkili. Mahkeme bu dosya üzerindeki gizlilik kararını kaldırma kararı aldı.

Davanın büyük bir kısmı, Giuffre'nin Epstein'ın kendisini milyarderler, politikacılar, kraliyet mensupları ve devlet başkanlarıyla cinsel ilişki için reşit olmayan kızları dünyanın dört bir yanına uçağıyla taşıdığı yönündeki iddiaların etrafında şekillendi.

Giuffre de ilk başta suçladığı kişilerin isimlerini gizli tuttu; ancak daha sonra tacizcileri arasında Prens Andrew, isimlerini bilmediği diğer kraliyet ailesi üyeleri, New Mexico Valisi Bill Richardson, bir otel zincirinin başkanı, tanınmış akademisyenler, eski ABD Senatörü George Mitchell, Fransız manken menajeri Jean Luc Brunel, milyarder Glenn Dubin ve Epstein'ı temsil eden hukuk profesörü ve ünlü avukat Alan Dershowitz'in bulunduğunu söyledi.

Bu isimlerin tamamı Giuffre’nin cinsel taciz ve saldırı iddialarını reddettiler.

Epstein'in yakın arkadaşı da intihar etti

Giuffre, 2022 yılında Dershowitz hakkındaki iddialarını geri çekerek onu tacizci olarak tanımlamakla "hata yapmış olabileceğini" söyledi; "O zamanlar çok genç, stresli ve travmatik bir ortamda olduğunu" belirtti.

Dershowitz de Giuffre'nin masumiyetini daha net ortaya koyacağını savunarak davayla ilgili belgelerin kamuoyuyla paylaşılması için kampanya yürüttü.

Giuffre’nin İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew’a karşı açtığı dava da 2022 yılında sonuçlandı.

Yine Guiffre’nin suçladığı isimlerden Epstein'a yakın olan Brunel, reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2022 yılında Paris'te bir hapishanede intihar etti.

Turhan Çömez'den iddiaları doğrulayan açıklama

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve belgelerle Epstein davasındaki iddiaları doğrulayan bir açıklama yayınladı. Çömez paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Epstein'in gerçeklerinin ortaya çıktığı 2006 yılında inanılmaz bir istihbarat aldım. Dünyaca ünlü jet sosyete yatlarıyla Türkiye'ye geliyor ve buradan çocukların kaçırılmasına ve çocuk pornografisine, çocuk istismarına dönük çok ağır suçlar işleniyordu.

Bununla ilgili bir çalışma yaptım ve bu çalışmayı bir dosya halinde zamanın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'ya ulaştırdım. Ciddiye aldı ve üzerinde çalıştı. Ve önemli bir şebeke, suç örgütü, bu yapılara hizmet eden bir organize suç örgütü bu sayede çökertildi.

2002 yılından bu zamana kadar Türkiye'de kaybolan çocuklar, bulunamayan çocuklar, Türk çocukları, bu ülkeye iltica ederek gelmiş yabancıların çocukları, illere göre dağılımları ve tüm bunlara dair istatistiki bilgileri İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya sordum. 16 yıl önce yaşanmış bu vahim olayı, benim bizatihi takip ettiğim ve Meclis gündemine taşıdığım bu olayı sizlerle paylaşmamın çok önemli olacağını düşündüm."