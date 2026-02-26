Epstein krizi Davos'a da sıçradı: Dünya Ekonomik Forumu CEO’su Borge Brende istifa etti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, Jeffrey Epstein ile ilişkilerine yönelik başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından görevinden istifa etti.

Brende’nin kararını, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan belgelerde Epstein ile temaslarının ortaya çıkmasının ardından aldığı belirtildi.

Oksijen'in Reuters'dan derlediği habere göre Davos merkezli Dünya Ekonomik Forumu’nun başında 2017’den bu yana görev yapan Norveçli siyasetçi ve eski dışişleri bakanı Brende, istifa kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı belgeler, Brende’nin Jeffrey Epstein ile üç iş yemeğinde bir araya geldiğini ve ayrıca e-posta ile mesajlaşma yoluyla iletişim kurduğunu ortaya koymuştu. Bu gelişmenin ardından WEF bünyesinde bağımsız bir soruşturma başlatılmıştı.

"Doğru zaman olduğunu düşünüyorum"

Brende açıklamasında, yaklaşık 8,5 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılma kararını dikkatli değerlendirmelerin ardından aldığını söyledi.

“Dünya Ekonomik Forumu Başkanlığı ve CEO’luğu görevimden ayrılmaya karar verdim. Buradaki zamanım benim için son derece değerli ve öğretici oldu”diyen Brende, kurum içindeki iş birliği ve ortak çalışmalara teşekkür etti.

Brende, açıklamasında Epstein’a ya da soruşturmaya doğrudan atıfta bulunmadı.

“Forumun önemli çalışmalarına dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan devam edebilmesi için şimdi doğru zaman olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma tamamlandı

WEF eş başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Brende’nin Epstein ile bağlantılarına ilişkin yürütülen bağımsız incelemenin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, dış hukuk danışmanları tarafından yürütülen soruşturmanın mevcut kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında ek bir endişe tespit etmediği belirtildi. Bu bağlamda WEF soruşturma sürecinin ardından liderlik değişiminin planlı şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Geçiş süreci ve geçici liderlik

WEF yönetimi, Brende’nin istifasının ardından Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görev yapacağını duyurdu. Ayrıca Vakıf Mütevelli Heyeti’nin liderlik geçiş sürecini denetleyeceği ve kalıcı bir halef belirlemek için resmi bir süreç başlatılacağı ifade edildi.

Avrupa'daki Epstein soruşturmaları

Geride kalan günlerde İngiltere'de Prens Andrew gözaltına alındı. İngiliz polisi, eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’u, Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin soruşturma kapsamında yine gözaltına aldı.

Epstein-Mandelson ilişkisi, Starmer'ı istifasının sesli şekilde istendiği bir yola soktu. Başta "Şimdi bildiklerimi o zaman bilmiyordum." diyerek Mandelson'un büyükelçi atamasının yapıldığı dönemde bunların bilinmediğini savunan Starmer, daha sonra ifadesini değiştirdi.

Norveç Veliaht Prensi, Stephan Hawking ve dahası

Belgelerde, Epstein'in eski kız arkadaşı ve ABD'de hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell ile ünlü fizikçi Stephen Hawking gibi başka İngilizlerin de adı geçiyor.

Belgelerde adı yer alan Avrupalılar arasında ise eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, eski Fransa Maliye Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Bruno Le Maire, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia gibi isimler bulunuyor.

Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit gibi ülkenin zirvesindeki bir isim ile eski Başbakan Thorbjorn Jagland'a ait e-postaların yer aldığı belgeler Norveç'te de İngiltere'dekine benzer tartışmalara yol açtı.

Slovak politikacı Miroslav Lajcak'ın 2018’de dışişleri bakanıyken Jeffrey Epstein ile kadınlar ve diplomasi üzerine mesajlaştığı ortaya çıkmıştı. Lajcak bu olaydan kısa bir süre sonra 'Kendimi aptal gibi hissediyorum' diyerek istifa etmişti.

Eski Norveç başbakanına soruşturma

Ülkede 1996-1997'de başbakanlık, 2009-2019 yıllarında da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği yapan Jagland, Epstein'e gönderdiği e-posta'da "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim. Ürdün, Filistin ve İsrail'e gidiyorum. Perşembe günü döneceğim." ifadelerini kullandı.

Jagland, bir diğer e-postada ise Epstein'in adasının fotoğraflarını gördüğünü ve burayı ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirterek, "Bu arada, (eşi) Hanne ve ben, onun 60. doğum gününü kutlamak için iki oğlumla Karayipler'de bir yere gitmeyi konuştuk (Bildiğin gibi, sadece genç kadınlarla devam edemem)" ifadelerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü veren Nobel Komitesi'nin başkanlığını da yapan Jagland hakkında Norveç'te soruşturma başlatıldı.