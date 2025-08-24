Erbakan: Hükümetin millete yapacağı en büyük iyilik 2026'da seçim sandığını milletin önüne koymak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çorum 3. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erbakan, şunları söyledi:

"Emekli maaşı açlık sınırının yarısı seviyesinde. Açlık sınırı 27 bin liraya gelmiş, emekli maaşı 14 bin 469 lira. Asgari ücret yoksulluk sınırının dörtte biri seviyesinde. Yoksulluk sınırı 90 bin liraya dayanmış, asgari ücret 22 bin 100 lira. Bu matematiğe göre, bu hesaba göre, Türkiye’de halkın yüzde 45’i aç. Yüzde 85’i’de yoksul durumdadır. Bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 385 milyar lira oldu. 86 milyon milletin kredi kartı borçları 1 senede yüzde 55 oranında artmış. 2 trilyon 385 milyar lira. Yine 86 milyonun kredi borçları ne kadar? Bunlar da 2 trilyon 438 milyar lira. İkisinin toplamı 4.8 trilyon lira yapıyor. Bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki işsizleri toplasanız, Türkiye’deki işsizler kadar yapmıyor."

"İspanya kadar neden olamıyorsun?"

Hükümetin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kaldığını ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

"Gazzeli kardeşlerimizi maalesef kaderleriyle baş başa bıraktılar. Bu kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var. Bu kadar helikopterimiz var. Tankımız, uçağımız, İHA’larımız, SİHA’larımız var. O Gazzeli kardeşlerimize bir dilim ekmekle bir damla suyu ulaştırmaktan bile aciz bir iktidarla karşı karşıyayız. Oysaki bugün beğenmediğimiz elin Hristiyan İspanya hükümeti, İspanya devleti paraşütlerle yardım malzemesi atıyor Gazze’ye. Neden korkuyorsunuz? İspanya kadar neden olamıyorsun? Bakınız Hollanda’da hükümet kabine İsraile ek yaptırımları onaylamadığı için 9 tane Hollandalı bakan kabineden istifa etti. Bir Hollanda kadar inisiyatif alamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Kimsenin artık ciddiye almadığı hamasi nutuklar, kınama mesajları ve lanetlemeler dışında hiçbir somut adım atılmıyor. Buradan iktidara soruyorum kapalı kapılar arkasında verdiğiniz sözler mi var? Kapalı kapılar arkasında şantaja mı maruz kalıyorsunuz?"

"Çözümün adresi olması gereken iktidar sorunların kaynağı haline geldi"

İktidara erken seçim çağrısı yapan Erbakan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Millet olarak yıllardır sorunlarımıza çözüm bekliyoruz. Ancak çözümün adresi olması gereken iktidar tam tersine çözüm olmak yerine sorunların kaynağı haline geldi. Türkiye’de işler iyi gitmiyor, iyiye de gitmiyor. Bu noktada bu iktidar ne dış politika da ne ekonomide bu milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarabilmesi mümkün değildir. Bu iktidarın bu hükümetin bundan sonra millete yapacağı en büyük iyilik 2026 yılının ilk baharında erken seçim sandığını milletin önüne koymaktır. Bunu açıkça ifade ediyorum. 2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin, bu aziz millet milli görüşü yeniden iktidar yapsın. O zaman bakın görün ülke nasıl yönetiliyor, ekonomi nasıl yönetiliyor, dış politika nasıl yönetiliyor hep birlikte görelim Allah’ın izniyle."