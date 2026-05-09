Erbakan ikinci tura kalamazsa destekleyecekleri adayı açıkladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın Youtube yayınında konuşan Erbakan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini anımsatarak aynı kararın yeniden alınmasının "doğru olmayacağını" ifade etti.

"İmamoğlu'nun önü kesildi"

Erbakan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen sürece de değinerek, “Aday olmasının önü bir anlamda kesilmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun kamuoyu araştırmalarında güçlü bir profil çizdiğini belirten Erbakan, yaşanan sürecin siyasi etkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu.

Mansur Yavaş hakkında da konuşan Erbakan, benzer bir sürecin Yavaş için de hazırlanıyor olabileceğini öne sürdü.

"Anketlerde Sayın Erdoğan karşısında başarı ihtimali görülen isimlerle ilgili hazırlık yapılıyor" diyen Erbakan, Yavaş'ın da siyasetin dışına itilmek istendiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da net konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin kendi adayıyla seçime gireceğini ve hazırlıkların bu doğrultuda sürdüğünü belirtti.

Erbakan, ikinci tura kalamamaları halinde destek verebilecekleri isimlerden birinin Mansur Yavaş olduğunu da sözlerine ekledi.