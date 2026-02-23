Erbakan: İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını önleyeceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sakarya'da düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar programında konuşma yapan Erbakan şunları kaydetti:

"Vatandaşın banka borçları 5,9 trilyon liraya ulaştı"

"2025 yılında 120 bin esnaf kepenk kapattı. Elbette kapatır; alım gücünün olmadığı bir ortamda nasıl satış yapacak? Kime ne satacak?

Böyle olunca borçluluk artıyor. Vatandaşın banka borçları 5,9 trilyon liraya ulaştı. 5,9 trilyon lira yaklaşık 150 milyar dolara karşılık geliyor. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde millet bankalara bu derece borçlu hale gelmedi.

Vatandaş bu borçlarını ödeyemiyor. Takipteki alacaklar 250 milyar liraya çıkmış durumda. Bunun için bunalıma giriyor, antidepresan kullanıyor. 2016 yılında 45 milyon kutu antidepresan kullanılırken, 2025 yılında bu sayı 71 milyon kutuya yükseldi.

"Taklitçi, faizci iktidarın yerine Milli Görüş iktidarının gelmesi gerekiyor"

Bütün bunların çözümü var. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Ancak bir zihniyet değişimi gerekiyor. Bir iktidar değişimi gerekiyor. Erbakan Hocamızın tabiriyle taklitçi, faizci iktidarın yerine Milli Görüş iktidarının gelmesi gerekiyor. Faizci iktidar, dünya faiz şampiyonu iktidar gidecek; yerine hakkı üstün tutan, adil ekonomik düzeni hakim kılacak olan Yeniden Refah iktidarı gelecek.

"İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını önleyeceğiz"

İnşallah kamudaki israfı önleyeceğiz. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını önleyeceğiz. Milli kaynak paketleriyle kaynaklarımızı ortaya koyacağız. Böylece denk bütçeyi yaparak faiz canavarına giden trilyonları da kurtarmış olacağız. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan ve kamudaki israftan kurtarılan imkanla ve milli kaynak paketleriyle; dar gelirlinin, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesi artırılacak, yüzü güldürülecek. 'Oh be dünya varmış, oh be Milli Görüş varmış' diyecekler inşallah. Bugünler çok yakın. Bunu 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamız yaptı. Şimdi yine aynısını, aynı ruhla, aynı aşkla yola çıkmış olan Yeniden Refah kadroları, Milli Görüş kadroları inşallah gerçekleştirecek.

Bütün bu imkanların millete aktarılmasının yanında, Yeniden Refah Partimizin yazmış olduğu '81 il’e Yüzlerce Refah Projesi' kitabındaki üretime, istihdama, kalkınmaya ve ihracata yönelik projelerin hayata geçirilmesiyle işsizlikten de kurtulacağız. Dış ticaret açığından da kurtulacağız. Üreten, ihraç eden Türkiye ile inşallah yeniden büyük Türkiye olacağız."