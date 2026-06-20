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Erbakan: Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş'ı destekleriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı benim. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz" dedi.

Haber Merkezi
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Erbakan: Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş'ı destekleriz
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Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi liderlerinin D-8 Zirvesi'nde Abdullah Gül ile birlikte fotoğraf vermesi dikkat çekti.

Fotoğrafın ardından 4 partinin Cumburbaşkanlığı için Abdullah Gül'de uzlaşabileceği iddia edilmişti.

Erbakan D-8 Zirvesi kapsamında çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa ilişkin sağ partilerin ve muhafazakâr siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesinin önemli bulduğunu belirtti.

Bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade eden Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz” dedi.