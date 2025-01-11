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Erbakan'a Sakarya'da tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, Sakarya'da emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek "Sana hakkımı helal etmiyorum, destekledin onu" tepki gösterdi. Erbakan ise vatandaşa "CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz düzelecek inşallah" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Erbakan'a Sakarya'da tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ’Anadolu Buluşmaları’ çerçevesinde Sakarya’ya geldi. İlk olarak Erenler ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’ne gelen Erbakan burada esnafı ziyaret etti. Daha sonrasına Gar Meydanı’nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, Adapazarı merkezinde esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Erbakan’ın yanı sıra partinin genel merkez heyeti, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve teşkilat üyeleri de şehrin tüm ilçelerine dağılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Program öncesinde Atatürk Sanayi Sitesi’nde açıklama yapan Erbakan, “Bugün Sakarya’da Yeniden Refah Partisi olarak sahada, arazide halkımız ile birlikte ‘Anadolu Buluşmaları’ programımızı gerçekleştireceğiz. Sakarya’nın tüm ilçelerinde sahada, esnafımız, halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile buluşma programımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Sana hakkımı helal etmiyorum"

Öte yandan, Adapazarı ilçe merkezindeki ziyaretleri esnasında ise emekli bir vatandaş Erbakan’a tepki gösterdi. Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasterek, “Sana hakkımı helal etmiyorum, destekledin onu” diyerek tepkisini dile getirdi. Erbakan ise yurttaşa, "CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz düzelecek inşallah” cevabını verdi.

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