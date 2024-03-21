Erbakan'dan oy tahmini: 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde partisince düzenlenen iftar programına katıldı. Daha sonra Beyağaç ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Erbakan, Yeniden Refah Partisi Beyağaç Belediye Başkan Adayı Sezayi Pütün’ün seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Erbakan yaptığı konuşmada, “Yeniden Refah Partimizin rüzgarı, Türkiye’nin her köşesinde en güçlü bir şekilde hissediliyor. Siyaset bilimciler, basın ve medya her yerde Yeniden Refah Partisini konuşuyor. Hepsinin mutabık kaldığı nokta, 'Bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti, Yeniden Refah Partisi’dir’ diyorlar. Bizim söylememizden ziyade, bizim dışımızdakilerin bunu söylemesi son derece önemli. Geçen seçimlerde yüzde 1 bile göstermiyorlardı. Diğerlerinin içerisinde gösteriyorlardı, yüzde 3’e yakın oy aldık. Şimdi aynı anketler yüzde 6-7 gösterdiğine göre yine 3 mislini alacağız yüzde 20 oy alacağız inşallah. Bu maya tuttu inşallah. Milli Görüş geliyor, Yeniden Refah geliyor müjdeler olsun. Beyağaç’ta, Denizli’de ve tüm Türkiye’de ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için yola çıktık. Ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş belediyeciliği demektir. Adil, ahlaklı, samimi, dürüst, dirayetli ve çalışkan bir belediye başkanı için doğru adres Milli Görüş ve Yeniden Refah’tır.” dedi.

“94 ruhunu hayata geçireceğiz”

89 ve 94 seçimlerinde göreve seçilen Sivas, Çorum, Konya, Samsun ve Kütahya belediyelerinin yaptığı çalışmalardan örnekler veren Erbakan, şunları söyledi:

“Ahlaklı belediyecilik döneminde belediyeler adaletli olacak. Belediyelerde Milli Görüş olmayınca maalesef borç oluyor, faiz oluyor ve bereket kalmıyor. Ahlaklı belediyecilik demek ehliyet ve liyakat demektir. ‘Yandaşa, akrabaya, bizim teşkilattaki arkadaşımıza işi verelim, onları görece getirelim’ değil, kim hak ediyorsa, kim ehilse, dayısı veya iltiması olan değil, hakkı olan gelip işi alacak. Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir, milletin derdiyle dertlenmek, önce millet demektir. İşte Erbakan Hocamız televizyonlarda, programlarda milletin dertleri için gözyaşı dökmüştü. Milli Görüşün ahlaklı belediyeciliği, aynı zamanda önce ahlak ve maneviyat demektir. Şimdi ahlaklı belediyecilikle yeniden bu ruhu canlandıracağız. Yeniden 94 ruhunu hayata geçireceğiz inşallah. Yeniden Refah Partisi belediye başkanları almaya değil, vermeye geliyor. Bu bizim duruşumuzu özetleyen çok güzel bir cümle. Almaya değil, vermeye geliyoruz. Bu ruhla, bu anlayışla geliyoruz. 94 ruhuyla, Milli Görüş ruhuyla geliyoruz. Rantçı belediyecilikle, ahlaklı belediyeciliğin çok basit temel bir farkı var. Rantçı belediye başkanı makamını kendisi ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret hane olarak görür. Ahlakı belediyecilikte ise belediye başkanlığı makamı milletin derdine derman olarak Cenabı Allah’ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamıdır. İşte aradaki fark bu; biri ticaret olarak yapıyor, biri ibadet olarak yapıyor. Bir belediye başkanının 5 sene boyunca dürüst ve ahlaklı bir şekilde yapacağı bu hizmetlerden elde edeceği sevabın büyüklüğünü düşebiliyor musunuz. İşte bizim adaylarımız, bu sevabı hesap ederek yola çıkıyor. Makam ve rakam için değil, ihale ve koltuk için değil, şöhret için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolar gelecekler ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklar inşallah.”

“Hizmet destanları yazılırken Refah Partisi iktidarda değildi”

Milletin Milli Görüşü çok iyi tanıdığını söyleyen Erbakan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“89 ve 94’te Milli Görüş belediyeleri bu hizmetleri yaparken, tarih yazarken, destan yazarken iktidarda Refah Partisi mi vardı? Hayır; ANAP, DYP ve SHP vardı. Buna rağmen Refah Partili belediyeler o efsane hizmetleri yaptı. Çığır açtı, bütün belediyelerin borcunu ödedi, tekrardan kasasına para koydu. 89 ve 94’te Milli Görüşçü belediyelerin ‘İnanç tekeden süt çıkarır’ sözünü nasıl hayata geçirdiğini bu millet çok iyi biliyor. İnşallah yine aynısı olacak. Milli Görüşçü belediye başkanlarımız besmeleyi çekecek, kolları sıvayacak, ‘İman varsa, imkan da vardır’ deyip inşallah şehirlerimiz ve ilçelerimizin çehresini değiştirecekler. Aynen 94’te olduğu gibi. Cenabı Allah bu çabalarımızı Milli Görüşün zaferine, 31 Mart’ta yerel yönetimlerde iktidarına, 2028’de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iktidarına vesile eylesin. Böylece milletimizin, bütün mazlumların, Gazze’nin Araka’nın, Doğu Türkistan, Keşmir’in kurtuluşuna vesile eylesin. 1 Nisan’dan sonra Beyağaç, Denizli ve Türkiye genelinde ahlaklı belediyeciliğin başlamasına vesile eylesin.”