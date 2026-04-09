Erbakan'dan Özgür Özel'in ara seçim çağrısına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüştü.

Ziyarette Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

Erbakan, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Görüşmede Erbakan’a Genel Başkanvekili Sacit Günbey, Yeniden Refah Parti Sözcüsü Suat Kılıç, Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin eşlik etti. Saat 16.10 itibarıyla başlayan görüşme bir saat sürdü.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Erbakan şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkana ve kıymetli heyetine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkürler ediyorum. Bu ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi bu görüşmelerimizde üç temel mesele aslında gündeme geldi, ele alındı. Kendilerinin bu ziyaretinde öncelikle yine kendilerinin de ifade ettiği gibi bölgemizdeki gelişmeler özellikle komşumuz ve D-8'de ortak üye olduğumuz İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan hukuksuz, haksız ve vahşi saldırılar, Amerika ve İsrail tarafından yapılan saldırılar ele alındı. Burada İran'daki kız çocuklarından tutun çok sayıda binlerce sivilin öldürülmesine, katledilmesine, şehit edilmesine şiddetle karşı olduğumuzu kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Daha önce de bunu defaatle Yeniden Refah Partisi olarak ifade ettik. Tamamen arzı mevud düşüncesiyle, Büyük İsrail hedefi doğrultusunda siyonizmin hedefleri doğrultusunda yürütülen bir savaş. Bölgeyi de dünyayı da maddi ve manevi yönden en olumsuz şekilde etkileyen bir olayla karşı karşıyayız.

"Çiftçimize, üreticimize, sanayicimize destek olunması gerektiğini ifade etmek istiyoruz"

Yine Sayın Genel Başkanın, kıymetli misafirimizin ifade ettiği gibi bu savaşın bölgemize ve özellikle Türkiye'de ekonomiye olan etkilerini de ele aldık. Avrupa ülkelerinde, batılı ülkelerde bizden bu savaş bölgesine çok daha uzakta olmalarına rağmen, belki görece daha az etkilenecek olmalarına rağmen nasıl tedbirler alındığına ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Ve biz de burada tabii ki özellikle akaryakıt fiyatları noktasında çiftçimize, üreticimize destek olunması, sanayicimize destek olunması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bugün bendeniz Konya'da tarım fuarındaydım. Bir litre mazotun 80 lira olduğu bir ülkede bir traktörün deposunun doldurulması, tarlaya çıkılması ve tarımsal üretimin yapılabilmesi gerçekten de imkansız hale geliyor. Çiftçimiz kan ağlıyor. Bugün Konya Tarım Fuarı'nda bütün Türkiye genelinde orada bulunan çiftçiler, köylüler hep bir ağızdan bu şikayetlerini ve bu sıkıntılarını özellikle akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Burada da tabii girdi maliyetlerinin düşürülmesi noktasında iktidara, devlete büyük iş düşüyor. Akaryakıttan tarımda kullanılan mazottan alınan vergilerin ortadan kaldırılması gübre ve tarım ilacı noktasında çiftçiye, sübvansiyon sağlanması, bununla beraber çiftçinin, köylünün en önemli problemlerinden bir tanesi sulama elektriği, elektrik maliyetinin düşürülmesi ve yine krediye ulaşımdaki zorluklar yani yüksek faizler dolayısıyla çiftçinin, köylünün ve sanayicinin de aynı zamanda bu yüksek faizler altında ezilmesi, bunların uygun hale getirilmesi ve gereken desteğin çiftçiye, köylüye, üreticiye ve tabii ki maaşla geçinen emekçiye de iktidar tarafından verilmesi son derece önemli.

"Karşılıklı bir fikir alışverişinde ve müzakerede bulunduk"

Büyük bir savaşla karşı karşıyayız. Bölgemizde, dünyada etkileri var ama ülkemize de özellikle ekonomik anlamda ciddi olumsuz etkileri oluyor. Bu olumsuz etkilerin azaltılmasında da en büyük görev dediğim gibi hükümete düşüyor. Tabii diğer bir konu Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi siyasi etik kanunuyla ilgili yaklaşımlarıydı. Bunlarla ilgili bize gerçekten de önemli hazırlıklar, çalışmalar dosya halinde sundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii siyasette, ahlakın, etiğin, şeffaflığın hakim olması gerektiğini milli görüş olarak, Yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri ifade ediyoruz. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla yola çıkan bir hareket olarak siyasi etikle ilgili yaklaşımların, çıkarılacak yasaların elbette ki destekçisi olacağımızı ifade etmek isterim. Diğer bir konu da yine kendilerinin de ifade ettiği gibi ara seçim gündemiyle ilgili bir müzakerede bulunuldu. Bununla ilgili olarak da Anayasa'mızın 78'inci maddesindeki açık hüküm dolayısıyla şu anda parlamentoda eksik bulunan sekiz milletvekilliği için bir ara seçimin yapılması anayasal bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır diye kendileri bir çalışmayı sundular ve bu noktada bir görüş beyan ettiler. Bununla ilgili de karşılıklı bir fikir alışverişinde ve müzakerede bulunduk. İnşallah bu ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Sayın misafirimize, Genel Başkan'a ve kıymetli heyetine bir kez daha bu nazik ziyaretleri ve sunmuş oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun."

"Sekiz milletvekilliği için bir ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ifade edebilirim"

Erbakan açıklamasının ardından "Muhalefet iki farklı seçim takvimi sunuyor. Ara seçim ve erken seçim çağrıları var. Muhalefetin ortak bir siyasi strateji ve ortak bir hedef üzerinde uzlaşması mümkün mü?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yeniden Refah Partisi olarak daha öncede açıklamalarımızda olduğu üzere bir erken seçimin Türkiye'de yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Neden yapılması gerekiyor? Çünkü emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, köylünün feryadını şu anda duyuyoruz. KOBİ'lerin, küçük esnafın feryadını duyuyoruz. Anadolu'da halkla iç içe olan bir partiyiz. Gerçekten de ekonomik şartlar dolayısıyla büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu ve Türkiye'de gelir seviyesi bakımından halkı yüzde 80'lik bölümünün sıkıntı yaşadığını, yoksulluk sınırı altında bir gelire sahip olduğunu görüyoruz. Bu ekonomik buhrandan kurtulmak ve düze çıkmak için bu iktidarın değişmesi gerektiğini ve bir erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü iktidar özellikle son 10 senede borç faiz, zam vergi ekonomisinin dozajını arttırarak millete artık bir şey veremeyeceğini, ekonomik anlamda bir umut olamayacağını ortaya koymuştur. En son Sayın Mehmet Şimşek 2023 seçimleri sonrasında göreve gelmiş yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir rasyonel anlayışla ekonomiyi yöneteceğiz demişler ama aradan geçen sürede Sayın Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonominin de millete özellikle yüzde 80'lik yoksul kesime bir fayda sağlamadığını açık bir şekilde gördük. Bundan sonra bunu uzatmanın bir gereği yoktur. AK Parti hükümetleri 23 senede 598 milyar dolar borç faizi ödemişlerdir. Ve orta vadeli programda kendi ifadelerine göre önümüzdeki üç sene daha iktidarda kalırlarsa yani seçim normal zamanında yapılacak olursa 2028 yılına geldiğimizde toplamda 850 milyar dolar faiz ödemiş bir dünya faiz şampiyonu haline geleceklerdir. Ve dolayısıyla iktidarda kalmaları demek seçimin 2028'de yapılması demek 598 milyar dolar faizin üzerine bir 250 milyar dolar daha faiz ödenecek demektir ki bu bizim milletimizin alın teridir, emeğidir, çocuklarımızın, torunlarımızın, nesillerimizin hakkıdır payıdır. Bunun faize gitmesini istemiyoruz. Bu nedenle erken seçim yapılması gereklidir.

Tabii ara seçim konusu gündeme gelecek olursa da biz Yeniden Refah Partisi olarak ve milli görüş geleneği olarak anayasaya, hukuka her zaman uyan bir hareketiz, bir siyasi görüşe sahibiz. Bu nedenle Anayasa'daki bu hüküm dolayısıyla boşalan sekiz milletvekilliği için bir ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ben de ifade edebilirim."