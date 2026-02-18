Erbakan'ın 'fitre' hesabına İmamoğlu'ndan destek

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'ın, 2026 yılı Ramazan ayı için belirlenen Ramazan fitresi miktarı tepkisine destek geldi. . İmamoğlu, "Sayın Erbakan çok basit bir hesapla iktidarın milletimizi düşürdüğü içler acısı durumu gözler önüne sermiş" dedi.

İmamoğlu, Erbakan'ın tepki paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından bir paylaşım yaptı ve "İktidarın milletimizi düşürdüğü içler acısı durumu gözler önüne sermiş" dedi.

Fatih Erbakan'dan fitre eleştirisi

YRP Genel Başkanı Fatin Erbakan, Diyanet'in belirlediği fitre miktarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyanet 2026 fitre bedelini belirledi: 240 lira. 4 kişilik bir ailenin iftarı, kişi başı 240 liradan 960 lira. 960 lira da sahur, etti size günlük 1920 lira.

Ramazan 30 gün olduğuna göre bir aylık iftar ve sahur bedeli 57 bin 600 lira.

Bunun içinde kira yok, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, çocuğun kırtasiyesi kıyafeti yok.

Sadece zeytin, peynir, ekmek, pide, hurma, yumurta; veya sofrada ne varsa."

İmamoğlu: Çay simit hesabı ile iktidara gelenler halktan kopmuş durumda

Sayın Erbakan çok basit bir hesapla iktidarın milletimizi düşürdüğü içler acısı durumu gözler önüne sermiş.



Zamanında çay simit hesabıyla iktidara gelenler artık tamamen halktan koptuğu için milletin halini umursamaz durumda. Kurdukları düzen sadece faizcilere, rantçılara ve… https://t.co/3K5DX50dji — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 18, 2026

Ekrem İmamoğlu Erbakan'ın fitre paylaşımını alıntımayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erbakan çok basit bir hesapla iktidarın milletimizi düşürdüğü içler acısı durumu gözler önüne sermiş.

Zamanında çay simit hesabıyla iktidara gelenler artık tamamen halktan koptuğu için milletin halini umursamaz durumda. Kurdukları düzen sadece faizcilere, rantçılara ve türlü illegal yapıya hizmet eder halde.

Milletimiz bu kara düzenin son bulacağı günü, sandık gününü iple çekmekte, biliyorum. Milletimiz için, milletimizle beraber mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Adil bir düzeni muhakkak kuracağız. Adalet gelince sefalet bitecek, milletimiz refaha kavuşacak.

İnancımız, kararlılığımız hiç olmadığı kadar yüksek, mutlaka başaracağız."