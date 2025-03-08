Erciyes'te çığ düştü
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Ekiplerce yapılan çalışmalarda çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.
AFAD ve JAK ekipleri bölgeye gitti
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.
Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.