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Erciyes'te kar yağışı ve sis etkili oldu

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nda eylül ayında kar yağışı ve sis etkili oldu.

Haber Merkezi
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Erciyes'te kar yağışı ve sis etkili oldu
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Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine kar yağmasıyla zirvenin bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla beraber zirvede sis de gözlemlendi.

Öte yandan, kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü.

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