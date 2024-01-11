Erdal Beşikçioğlu belediye başkan adayı oldu: CHP'den ilk açıklama

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi içinse sürpriz bir isim gündeme geldi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, başkan adayı olarak duyuruldu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Herhangi bir kriz söz konusu değil"

Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nın ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

Özgür Özel: Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama geldi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut ilçesi için belediye başkan adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soru üzerine, bunu daha önce Yavaş ile paylaştığını söyledi.

Beşikçioğlu'nun adaylığının Yavaş'ın da hoşuna gittiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz."

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı.

Behzat Ç dizisindeki komiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.