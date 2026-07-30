Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Belediye binasında ve çok sayıda adreste arama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi hizmet binasında arama başlattı.

Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon 9 ilde eş zamanlı düzenlendi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisi olarak açıklandı.

Soruşturmanın kapsamı açıklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenlenmesi, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, soruşturmanın Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.