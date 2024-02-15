Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'

Seçim ofisi açılışında konuşan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, "hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon ofisi açılışına katıldı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Ben hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Ama bugün şu anda burada yaşadığım durum daha önce yaşadığım durumların hiçbirisine benzemiyor. Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi.

"Ben 'Etimesut' diyerek vurgulayacağım ilçemizi" diyen Beşikçioğlu, "Çünkü ulu önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemizin Ahi Mesut olan adı, daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle Etimesut oldu. Biz de Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da, yine Atatürk'ün ilçesi Etimesut'u çağdaş, örnek marka bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız'

İlçeyi sokak sokak dolaştıklarını belirten Erdal Beşikçioğlu, şöyle devam etti:

"Sıkıntılar var biliyoruz. Yıllarca çözülmemiş problemler var. Ve diyoruz ki sorun varsa çözüm var. Çözüm sosyal demokrat belediyecilikte, birlikte yönetmekte, şeffaflıkta, hesap verebilir olmakta, milletin parasını milletine harcamakta. Hedefimiz net sosyal belediyecilik ve marka bir Etimesut. Çalışmalara şimdiden başladık. Etimesut'un 30 yılını planladık. Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun için olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl. Bizim en büyük projemiz huzurumuz ve Etimesut'un mutluluğudur. Herkes için belediyecilik yapacağız. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız. Senaryoyu biz yazacağız."