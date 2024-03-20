Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı
31 Mart yerel seçimlerine günler kala belediye başkan adayları bir bir mal varlıklarını açıklıyor. Son olarak CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP’nin Etimesgut Belediyesi Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.
Beşikçioğlu’nun, sosyal medya hesabından "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir” notuyla paylaştığı mal varlığı beyanı şu şekilde:
* Ankara Çankaya Güven Mahallesi'nde Kat Mülkiyeti Mesken
* İstanbul Zeytinburnu’nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
* İzmir Çeşme Ardıç Mahallesi'nde Bahçeli Dubleks Ev
* İzmir Konak Göztepe’de Kat İrtifakı Mesken
* İzmir Urla Yenikent’te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
* 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
* 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil