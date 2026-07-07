Erdal Beşikçioğlu sessizliğini bozdu: Kimsenin tarafında değilim

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı' iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Sözcü TV programcısı Murat Ağırel'e açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, eskiye dönük video ve fotoğrafların kasıtlı olarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu durumun kendisini kirli bir siyasi hesaplaşmanın içine çekme amacı taşıdığını ifade etti.

Beşikçioğlu'nun açıklamalarını aktaran Ağırel, Beşikçioğlu'nun siyasette henüz çok yeni olduğunu ve kurumsal kimliğe sadık kaldığını belirttiğini söyleyerek, Beşikçioğlu'nun adaylık sürecinde hem Özel hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

"Tarafsızlık" mesajı verdi: Ben ailemi seviyorum

Beşikçioğlu, kendisini bir tercih yapmak zorunda bırakanlara da tepki göstererek, "Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim" şeklinde konuştu.