Erdal Beşikçioğlu, SMA hastası Efraim Efe bebek için sahneye çıktı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beşikçioğlu, dün 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde, Gogol'ün kaleme aldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı tek kişilik oyunu Efraim bebek için sahneledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikçioğlu, SMA hastası çocuklara ellerinden geldiği kadarıyla katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Ben de evladımız için sahne aldığım oyunun tüm gelirlerini Efraim Efe'nin tedavisi için bağışlıyorum. İnşallah en kısa sürede tedavisi için gerekli destekler sağlanır ve Efraim bebek de sağlığına kavuşur. Tüm sanatçı dostlarımdan da bu dayanışmanın bir parçası olmasını ve az çok demeden katkı sağlamasını istiyorum." ifadesini kullandı.