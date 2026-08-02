Erdal Beşikçioğlu'ndan gelir ve mal varlığı beyanı: 2,5 milyon TL aylık gelir bildirdi

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Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun gelir ve mal varlığı beyanına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Beşikçioğlu, emniyette verdiği ifadede aylık gelirinin 2 milyon 500 bin TL olduğunu belirtti.

Beşikçioğlu’nun gelirinin belediye başkanlığı görevinin yanı sıra oyunculuk, tiyatro ve diğer mesleki faaliyetlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Beşikçioğlu’nun soruşturma kapsamında verdiği mal varlığı beyanında farklı şehirlerde taşınmazlar bulunduğu belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre beyan edilen mal varlığı şu şekilde;

İzmir’in Çeşme ilçesinde müstakil ev

Urla’da yüzde 50 hisseli müstakil ev

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri

İzmir Güzelyalı’da daire

Ankara’da daire

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hisseli arsa

İstanbul Büyükyalı’da loft daire

Audi A6 marka otomobil

İki motosiklet

Taşınmazların güncel piyasa değerleri, hangi tarihlerde edinildikleri ve üzerlerinde herhangi bir kredi veya ipotek bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

52 kişi gözaltına alındı

Erdal Beşikçioğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Etimesgut Belediyesindeki ihale işlemleri, bazı belgelerde sahtecilik yapıldığı iddiası, otopark kiralamaları ve imar izinlerinin soruşturulduğu bildirildi. Dokuz ilde gerçekleştirilen operasyonda belediye görevlileri ve şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı; 71 adreste arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “zimmet”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının incelendiği aktarıldı.

Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde de mal varlığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

O dönemki beyanda Ankara, İstanbul ve İzmir’de beş taşınmaz ile iki otomobil yer almış; Beşikçioğlu bütün mal varlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar çalıştığı sinema ve dizi projelerinden sağladığı birikimle edindiğini açıklamıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşikçioğlu, adliyeye sevk edildi.