Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştü. Beşikçioğlu, Yavaş’a ‘Ankara’nın abisi’ diyerek övgüler yağdırdı.

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret etti.

Beşikçioğlu, ABB binasına girerken “Ankara’nın abisine geldik yav” diyerek Yavaş’ın makamına çıktı.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu “Mansur Başkan’la benim hiçbir sıkıntımız olmadı, olmayacak. O bizim abimiz ve abinin tecrübelerine her zaman ihtiyacımız var. Mansur Başkanımızın ayakları o kadar yere sağlam basıyor ki. O yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Başka bir adayın olması sadece demokrasinin gereği. Sonuç bellidir” dedi.

"O bizim abimiz ve tecrübelerine her zaman ihtiyacımız var"

"Mansur Başkanla benim hiçbir sıkıntımız olmadı, olmayacak da" diyen Beşikçioğlu, "O bizim abimiz ve tecrübelerine her zaman ihtiyacımız var. Mansur Başkanımızın ayakları o kadar yere sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Başka bir adayın olması sadece demokrasinin gereği. Sonuç bellidir. Siyasete girmedim ben hizmete girdim. Öyle bakıyorum. Bu zamana kadar beni buraya getiren izleyicilerime minnettim aslında." açıklamasında bulundu.

‘Etimesgut'un arazisi çok uygun’

Neden Etimesgut'tan aday olduğuna dair sorulara cevap veren Beşikçioğlu "Alternatiflerin içerisinde Etimesgut olması, Mustafa Kemal’in kurduğu bir ilçe olması. Arkanızda koskocaman bir örgüt var ve kimin neye ihtiyacı olduğunu dayalı bir aday seçimi yapmıştır. Etimesgut’un arazisi kültür sanata çok daha uygun. Etimesgut kültür ilçesi olacak. Çok genç ve askerlerin çok olduğu bir ilçe. Bu nedenle beni uygun görmüşler." ifadelerini kullandı.

‘Ben rant bilmem’

Beşikçioğlu, anket yaptırıp yaptırmadığına dair sorulara işe şu şekilde yanıt verdi:

"Ben aynı zaman oyun oynadığım zaman hiç öykünmen oyundan sonra tüm izleyicilerimle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu benim duygusal anketim. Çok olumlu. Biz siyasette hizmette başka bir söylenceyle geleceğiz. Belediyeciliğin sosyal hizmet olduğunu vurgulayacağız. Ben rant bilmem iyi ki de bilmem ama hizmeti sanırım bilirim.”