Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yapılan ihbarlar üzerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucunda Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, Beşikçioğlu’nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede esrar kullandığını kabul ettiği ve "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.