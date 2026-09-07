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Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısının uyuşturucu testi de pozitif çıktı

Görevden alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi
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Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısının uyuşturucu testi de pozitif çıktı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlattı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.