Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alınan, daha sonra dosyası ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 29 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.