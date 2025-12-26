Erden Timur neden gözaltına alındı, kaç yaşında, ne iş yapar, kimdir?

Bahis soruşturmasına yönelik operasyonlarda birçok ünlü isim birer birer alınıyor. Futbola yönelik düzenlenen kapsamlı soruşturmada birçok kulüp başkanı gözaltına alıp tutuklanırken, Galatasaray'dan önemli bir isim daha bugün erken saatlerde gözaltına alındı. Erden Timur ismi operasyon listesinde yer alırken, vatandaşlar Timur'un ne iş yaptığını, neden gözaltına alındığını ve kariyerini merak ediyor.

Türk futbolu, bu sabah saatlerinde gelen bir son dakika haberiyle sarsıldı. İstanbul merkezli başlatılan ve toplam 11 ili kapsayan büyük bir "bahis ve şike" soruşturması çerçevesinde, aralarında önemli isimlerin de bulunduğu 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında en dikkat çekeni ise Galatasaray'ın eski yöneticisi ve Nef markasının kurucusu Erden Timur oldu.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Kariyeri ve Galatasaray Dönemi 16 Kasım 1981 Mersin doğumlu olan Erden Timur, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra inşaat sektörüne adım attı. 2010 yılında kurduğu Nef markasıyla gayrimenkul sektöründe devrim yaratan projeler geliştiren Timur, Forbes 2025 verilerine göre 550 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin insanları arasında yer alıyor.

Spor dünyasındaki tanınırlığını Galatasaray ile pekiştiren iş insanı, kulübün basketbol ve futbol takımlarına isim ve göğüs sponsoru olarak büyük destekler verdi. 11 Haziran 2022'de Dursun Özbek yönetiminde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili olarak göreve başlayan Timur, kazanılan şampiyonluklarda ve yapılan yıldız transferlerde kilit rol oynadı. Ancak 4 Haziran 2024 tarihinde bu görevinden istifa ederek yönetimden ayrılmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Timur'un, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

ERDEN TİMUR NEDEN GÖZALTINDA

Bahis soruşturmasında adı geçen Timur, maçın skoruna etki edecek şüpheli işlemler nedeniyle gözaltına alındı.

Kategori Detaylar Operasyon Merkezi İstanbul (Toplam 11 İl) Gözaltı Sayısı 29 Şüpheli Soruşturma Konusu Yasa Dışı Bahis ve Şike İddiaları Dikkat Çeken İsim Erden Timur (Eski GS Yöneticisi) Mevcut Durum Yakalama ve Arama İşlemleri Sürüyor

📡 Kaynak: Anadolu Ajansı

